وزیر اسرائیل: جنگ با سوریه اجتنابناپذیر است
اظهارات وزیر امور دیاسپورای اسرائیل پس از سردادن شعارهای حمایت از غزه توسط سربازان سوری و در سالگرد سقوط رژیم اسد، نگرانیها را افزایش داد
سردادن شعار «پیروزی برای غزه» توسط سربازان ارتش سوریه، نگرانی مقامات اسرائیلی را برانگیخت و امیخای چیکلی، وزیر امور دیاسپورای اسرائیل، تأکید کرد که جنگ بین تلآویو و دمشق اجتنابناپذیر است.
امیخای چیکلی در شبکهی اجتماعی ایکس نوشت: «جنگ با سوریه اجتنابناپذیر است». وی در صفحهی خود در ایکس، ویدیوی سربازان سوری را منتشر کرد که در اولین سالگرد سقوط رژیم اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳)، در یک نمایش نظامی شعار حمایت از غزه سر میدادند و حملهی اسرائیل به این منطقه را محکوم میکردند.
روز سهشنبه، ۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آذر ۱۴۰۴)، تلویزیون رسمی سوریه گزارش داد که یک کاروان نظامی ارتش اسرائیل در منطقهی «خان ارنبه» در حومهی قنیطره به شهروندان تیراندازی کرده که بر اثر آن سه نفر زخمی شدهاند. در مقابل، ارتش اسرائیل اعلام کرد افرادی که به سوی آنها تیراندازی شده، مشکوک بودند و قصد نزدیک شدن به نیروهای اسرائیلی را داشتند و تهدیدی برای سربازان محسوب میشدند.
پس از سقوط رژیم بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳)، ارتش اسرائیل چندین عملیات هوایی در داخل خاک سوریه انجام داده و کنترل برخی مناطق نزدیک به مرزهای خود را در خاک سوریه به دست گرفته است. هرچند مقامات سوری خواستار خروج اسرائیل از خاک سوریه و پایبندی به توافقنامهی سال ۱۹۷۴ مربوط به مرزهای دو کشور هستند، اما مقامات اسرائیلی این درخواست را رد کرده و تأکید میکنند که برای حفاظت از خاک کشورشان و دفاع از خود، از این مناطق عقبنشینی نخواهند کرد.