اعزام تیمهای بنیاد خیریهی بارزانی به مناطق سیلزدهی چمچمال
رئیس بنیاد خیریهی بارزانی اعلام کرد که تیمهای این بنیاد از بامداد امروز به چمچمال رسیدهاند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردهاند
موسی احمد، رئیس بنیاد خیریهی بارزانی، امروز چهارشنبه، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۹ آذر ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که پس از دریافت اطلاعات و هشدارهای هواشناسی در مورد پیشبینیهای جوی و احتمال وقوع وضعیت نامطلوب، بلافاصله دفاتر این بنیاد در گرمیان، سلیمانیه، چمچمال و دیگر مناطق به حالت آمادهباش درآمدهاند.
وی افزود که تیمهای این بنیاد از بامداد امروز به چمچمال رسیدهاند و کار خود را آغاز کردهاند. همزمان، تیمها در کلار و سلیمانیه نیز در حال انجام مأموریت هستند.
موسی احمد توضیح داد که بیشترین خسارات ناشی از سیل در چمچمال (ناحیهی تکيه)، کلار (ناحیهی رزگاری) و کرکوک (محلهی لیلان) بوده است. او همچنین اعلام کرد که تمام آمادهسازیها و اقدامات این بنیاد با هماهنگی با نهادهای اداری دولت اقلیم کوردستان انجام شده است. این اقدامات پس از توصیهی پرزیدنت بارزانی برای امدادرسانی به شهروندان صورت گرفته است.
رئیس بنیاد خیریهی بارزانی تأکید کرد: «ما وظیفهی خود میدانیم که تیمهایمان در حالت آمادهباش باشند و تلاش میکنیم با هماهنگی با سازمانهای بینالمللی و داخلی و سرمایهداران کوردستان – که همیشه حامی ما بودهاند – بخشی از رنج و بار سنگین شهروندان را کاهش دهیم».