دبیرکل عصائب اهل الحق، به مناسبت هشتمین سالگرد پیروزی بر داعش، از کمک‌های ایران و حزب‌الله لبنان به عراق در این جنگ تشکر کرد

2 ساعت پیش

به مناسبت گذشت هشت سال از اعلام پیروزی بر داعش، قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق، از ایران و حزب‌الله لبنان قدردانی کرد و گفت که آن‌ها در این جنگ به عراق کمک کرده‌اند.

در بیانیه‌ی خزعلی آمده است: «از همه‌ی اشخاص و طرف‌هایی که در جنگ علیه داعش به عراق کمک کردند، به‌ویژه ایران و حزب‌الله لبنان که در کنار ما ایستادند و کمک‌های خود را ارائه دادند، تشکر می‌کنیم».

دبیرکل عصائب اهل الحق در سالگرد پیروزی بر داعش از طرف‌های پیروز خواست تا در تشکیل دولت جدید تسریع کنند. حیدر العبادی، نخست‌وزیر وقت عراق، در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۷ (۱۹ آذر ۱۳۹۶)، پیروزی بر سازمان داعش را اعلام کرد. پس از گذشت هشت سال از اعلام پیروزی بر داعش، این سازمان هنوز در برخی مناطق به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.