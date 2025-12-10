دولت اقلیم کوردستان و اتحادیهی اروپا مشارکت خود را در زمینهی حقوق بشر تقویت میکنند
هماهنگکنندهی توصیههای بینالمللی دولت اقلیم کوردستان با نمایندهی ویژهی اتحادیهی اروپا برای حقوق بشر دیدار و در مورد پیشرفتها و چالشها گفتگو کرد
دکتر دیندار زیباری، هماهنگکنندهی توصیههای بینالمللی دولت اقلیم کوردستان، در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آذر ۱۴۰۴)، در بخش خدمات اقدام خارجی اروپا (EEAS) در بروکسل، دیدار سطح بالایی با خانم کایسا هیلدور اولونگرن، نمایندهی ویژهی اتحادیهی اروپا برای حقوق بشر، با همراهی دکتر دلاور آژگهیی، نمایندهی دولت اقلیم کوردستان در اتحادیهی اروپا، برگزار کرد.
نمایندهی ویژه اولونگرن به هیئت اقلیم کوردستان خیرمقدم گفت و انتخاب پارلمان کوردستان را به دولت اقلیم کوردستان تبریک گفت. وی همچنین بر تلاشهای قوی و سازندهی مشاهده شده بین اربیل و بغداد تأکید کرد. او بار دیگر تأکید کرد که اقلیم کوردستان به عنوان یکی از باثباتترین مناطق عراق باقی خواهد ماند و آمادگی خود را برای گسترش همکاریها ابراز داشت.
دکتر دیندار زیباری یک چشمانداز جامع از پیشرفتهای اقلیم کوردستان در زمینههای حقوق بشر، حکمرانی و امنیت ارائه داد. وی به دستاوردهای دولت اقلیم در توانمندسازی زنان در مراکز تصمیمگیری، از جمله نسبت ۳۰ درصدی زنان در پارلمان، حضور بیش از ۶۹ قاضی زن و صدها افسر پلیس زن، و همچنین قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی اشاره کرد. هماهنگکنندهی توصیههای بینالمللی دولت اقلیم کوردستان همچنین بر توقف حکم اعدام و نقش پیشگام دولت اقلیم در محاکمهی اعضای داعش و حفاظت از اقلیتها تأکید کرد. وی به میزبانی بیش از ۱۰۲ هزار ایزدی اشاره کرد که به دلیل وضعیت امنیتی هنوز نتوانستهاند به شنگال بازگردند. او همچنین به همکاریهای دولت اقلیم کوردستان با یونیتاد اشاره کرد که نزدیک به نیم میلیون صفحه سند دربارهی جنایات داعش را ارائه داده است، که این امر نشاندهندهی تعهد مرکزی به عدالت و پاسخگویی است.
در این جلسه، چالشهای امنیتی جاری، از جمله حملات پهپادی و موشکی، دخالت گروههای مسلح در مناطق مورد مناقشه مانند شنگال و حملات اخیر به زیرساختهای انرژی در میدان گازی کورمور مورد بحث قرار گرفت. دکتر دیندار زیباری بر تلاشهای دولت اقلیم برای یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه و تقویت کنترل مرزها، مبارزه با تروریسم و مقابله با مسئلهی فزایندهی قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان تأکید کرد. وی همچنین خاطرنشان کرد که ثبات دولت اقلیم کوردستان به طور مستقیم به امنیت منطقه و اروپا، بهویژه از طریق اقدامات پیشگیرانه در برابر نفوذ افراطگرایی و فعالیتهای جنایی فرامرزی، کمک میکند.
نمایندهی ویژه اولونگرن از دولت اقلیم به عنوان یک شریک نمونه و سازنده در عراق ستایش کرد و به زمینههای بسیاری اشاره کرد که خدمات اقدام خارجی اروپا و دولت اقلیم میتوانند از نزدیک همکاری کنند. نمایندهی ویژهی اتحادیهی اروپا تمایل بیشتری برای ایجاد یک سازوکار گفتوگوی قوی بین بخش خدمات اقدام خارجی اروپا و دفتر هماهنگکنندهی توصیههای بینالمللی ابراز داشت و از ایدهی سفر آیندهی خود به اربیل برای پیشبرد بیشتر همکاریها استقبال کرد. این جلسه با توافق مشترک برای پیگیری این گفتگوها به پایان رسید که نشاندهندهی گامی مهم در جهت تقویت روابط اتحادیهی اروپا و دولت اقلیم کوردستان در زمینهی حقوق بشر، حکمرانی و ثبات منطقه است.