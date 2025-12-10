وزیر خارجه‌ی لبنان دعوت همتای ایرانی خود را رد کرد و خواستار برگزاری نشستی در کشوری بی‌طرف برای آغاز دوره‌ی جدیدی از روابط شد

یوسف راجی، وزیر خارجه‌ی لبنان، در نامه‌ای به دعوت‌نامه‌ی عباس عراقچی، وزیر خارجه‌ی ایران، پاسخ داد و ضمن عذرخواهی، اعلام کرد که در شرایط فعلی آماده‌ی سفر به تهران نیست. در این نامه توضیح داده شده است که رد دعوت به تهران به معنای رد گفتگو نیست، بلکه شرایط را برای سفر مناسب نمی‌دانند.

وزیر خارجه‌ی لبنان در نامه‌ی خود از عراقچی دعوت کرده است که به جای تهران، در یک کشور سوم و بی‌طرف با یکدیگر ملاقات کنند تا دوره‌ی جدیدی از روابط بین لبنان و ایران بر اساس احترام متقابل و استقلال و حاکمیت کامل کشورها ایجاد شود و تحت هیچ نام و بهانه‌ای در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نشود. یوسف راجی در نامه‌ی خود همچنین اشاره کرده است که آن‌ها به طور کامل معتقدند که نمی‌توان کشوری قدرتمند ساخت، مگر اینکه تصمیمات جنگ و سلاح در اختیار دولت باشد.

پنج‌شنبه‌ی گذشته، وزارت خارجه‌ی ایران اعلام کرده بود که عباس عراقچی، وزیر خارجه‌ی ایران، از وزیر خارجه‌ی لبنان برای گفتگو درباره‌ی روابط دوجانبه دعوت کرده است. ضرب‌الاجل امریکا برای خلع سلاح حزب‌الله لبنان در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۰ دی ۱۴۰۴) به پایان می‌رسد. تا کنون مقامات این حزب آماده‌ی تحویل سلاح‌های خود نیستند، و در مقابل، امریکا و لبنان، تهران را به مانع‌تراشی در مسیر خلع سلاح حزب‌الله متهم می‌کنند.