ترامپ از سخنگوی کاخ سفید تمجید کرد
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، در یک سخنرانی، کارولین لیویت، سخنگوی ۲۸ سالهی کاخ سفید، را به شکلی غیرمعمول مورد ستایش قرار داد
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، بار دیگر جنجالبرانگیز شد. این بار پس از آنکه در سخنرانیای که قرار بود بر برنامهی اقتصادی دولتش تمرکز داشته باشد، کارولین لیویت، سخنگوی ۲۸ سالهی کاخ سفید، را به شکلی قابل توجه توصیف کرد.
ترامپ در یک گردهمایی عمومی در منطقهی «ماونت پوکونو» در ایالت پنسیلوانیا، از متن آماده شدهی خود که به دستاوردهای اقتصادی دولتش اختصاص داشت، منحرف شد و به ستایش فراوان لیویت پرداخت و به حضار گفت: «امروز ستارهی خود را با خود آوردهایم، کارولین، آیا او فوقالعاده نیست؟».
ترامپ به ابراز تحسین خود از لیویت ادامه داد، اما به شکلی غیرعادی بر چهره و حرکات لبهای او تمرکز کرد و گفت: «وقتی او ظاهر میشود، بهویژه در فاکس نیوز، کاملاً اوضاع را کنترل میکند. به آن چهرهی زیبا و آن لبهایی که هرگز از حرکت نمیایستند، نگاه کنید، دقیقاً مثل یک مسلسل است». رئیس جمهور امریکا همچنین اشاره کرد که لیویت «فردی نترس» است و از سیاستهایی که آنها را درست میداند، مانند جلوگیری از مشارکت مردان در ورزشهای زنان و مخالفت با مرزهای باز، دفاع میکند. ترامپ افزود: «او وظیفهی آسانتری دارد».
این اولین بار نیست که ترامپ به این شیوه لیویت را توصیف میکند؛ او در ماه اوت گذشته نیز در مصاحبهای با شبکهی «نیوزمکس» از همین تشبیه استفاده کرده و گفته بود: «او صاحب چهره و مغزی است، همراه با لبهایی که مانند مسلسل حرکت میکنند». کارولین لیویت، اهل ایالت نیوهمپشایر، پیشتر در سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به عنوان دستیار سخنگوی مطبوعاتی در دولت اول ترامپ کار کرده است. او در اوایل سال ۲۰۲۴ به تیم ترامپ بازگشت و اکنون به عنوان جوانترین سخنگوی کاخ سفید در تاریخ مشغول به کار شده است.