دفتر کرکوک-گرمیان پارت دموکرات کوردستان خواستار آرامش و حاکمیت قانون در پی تنشهای پردی شد
در پی تنشها و درگیریهای اخیر در بخش پردە، دفتر کرکوک-گرمیان پارت دموکرات کوردستان با صدور بیانیهای بر لزوم آرامش، حاکمیت قانون و حلوفصل مسائل از طریق مجاری قانونی تأکید کرد و از هماهنگی با رئیس جبههی ترکمن خبر داد
دفتر کرکوک-گرمیان پارت دموکرات کوردستان، روز شنبه، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۳ آبان ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیهای به تنشها و درگیریهای شب گذشته در بخش پردی از توابع استان کرکوک، واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است که این دفتر بهسرعت با طرفهای ذیربط تماس برقرار کرده تا به وظیفهی خود در کنترل وضعیت و حفاظت از جان شهروندان عمل کنند.
بر اساس این بیانیه، در لحظات وقوع حادثه، از اعضای پارت دموکرات کوردستان خواسته شد تا خویشتنداری کرده و از هرگونه واکنش تند پرهیز کنند و تأکید شد که هر مسئلهای باید از طریق قانون حلوفصل شود. این دفتر همچنین اعلام کرد که با احزاب سیاسی، بهویژه محمد سمعان، رئیس جبههی ترکمن، در تماس بوده و بر لزوم آرامسازی اوضاع، حلوفصل مسائل از طریق قانون و حاکمیت قانون توافق حاصل شده است. دفتر کرکوک-گرمیان پارت دموکرات کوردستان از طرفهای ذیربط خواست تا اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از تکرار این تنشها اتخاذ کنند و به شهروندان اطمینان داد که این اقدامات تأثیری بر وضعیت انتخابات نخواهد داشت و انتخابات در زمان مقرر خود برگزار خواهد شد. در پایان بیانیه، بر حفظ روح برادری و همزیستی تأکید شده و درخواست شده است که کارزار انتخاباتی در آرامش و به دور از زبان تند و خشونتآمیز برگزار شود.
جزئیات درگیریها در پردی
تنشها در بخش پردی از روز جمعه، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲ آبان ۱۴۰۴)، در پی کارزارهای انتخاباتی آغاز شد. چند شاهد عینی به خبرنگار کوردستان۲۴ در کرکوک گفتند که هواداران جبههی ترکمن وارد محلههای کوردستانی در پردی شده، پرچم جبههی ترکمن را برافراشته و به کوردها توهین کردهاند که این اقدامات به ایجاد تنش میان آنها منجر شده است. خبرنگار کوردستان۲۴ گزارش داد که تنشها در آن منطقه گسترش یافته و درگیری میان طرفین رخ داده است، اما وضعیت آرام شد و ارتش برای جلوگیری از گسترش آن، افراد را متفرق کرد. همزمان، احزاب و طرفهای ذیربط برای حلوفصل این مسئله و جلوگیری از تبدیل آن به درگیری قومی در تماس بودند.
واکنش نامزد پارت دموکرات کوردستان
زوزک شیخ لطیف، نامزد پارت دموکرات کوردستان در حوزهی انتخاباتی کرکوک، در محل حادثه اظهار داشت: «شهرک پردی از دو مؤلفهی کورد و ترکمن تشکیل شده و مدتهاست که در کنار یکدیگر زندگی میکنند، اما برافراشتن پرچم جبههی ترکمن و توهین به کوردها به هیچ وجه قابل قبول نیست.»