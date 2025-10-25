عراق همچنان عاملان حملات پهپادی به میادین نفتی کوردستان را معرفی نکرده است
با گذشت سه ماه از حملات پهپادی به میادین نفتی اقلیم کوردستان، دولت عراق هنوز هویت عاملان را فاش نکرده است
در طول سه ماههی گذشته، چندین حملهی پهپادی به میادین نفتی اقلیم کوردستان صورت گرفته است. با وجود گذشت این مدت، دولت عراق تاکنون عاملان این حملات را معرفی نکرده است.
دولت فدرال به دلیل سلطهی گروههای مسلح، نتوانسته است هویت عاملان حملات را اعلام کند. این وضعیت در آینده تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خواهد بود.
احمد آمیدی، تحلیلگر نظامی، به کوردستان۲۴ گفت: «ما میدانیم که سه طرف پشت این حملات هستند. حتی پهپادهایی که سقوط کردهاند، نشانهها و علائمی بر روی خود داشتهاند که نشان میدهد نجباء، حزبالله و قیس خزعلی پشت این حملات قرار دارند.» وی افزود: «حتی قاسم اعرجی (مشاور امنیت ملی عراق) گفت چهار طرف به اقلیم حمله میکنند، اما چرا نام آنها را نمیبرند؟» آمیدی همچنین اشاره کرد که حشد الشعبی غالب است و ۹۰ درصد قدرت را بر دولت فدرال دارد.
ابراهیم علی، نامزد پارت دموکرات کوردستان در استان دهوک، اظهار داشت: «ما به بغداد، به قوانین بینالمللی، به دادگاههای بینالمللی، به متحدان کوردستان، آمریکا و کشورهای غربی خواهیم گفت که این حملات نمیتوانند ادامه یابند؛ در حالی که ما بخشی از عراق هستیم و دولت میگوید نمیدانیم مهاجمان چه کسانی هستند.»
حملات پهپادی پس از سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱-۱۴۰۰) افزایش یافته و نه تنها میادین نفتی و گازی، بلکه زیرساختهای عمومی و ایستگاههای انتقال نفت را نیز هدف قرار داده است.