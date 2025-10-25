کاخ سفید کنگره را برای لغو کامل تحریمهای سوریه تحت فشار قرار میدهد
دولت آمریکا به دنبال لغو تمامی تحریمهای باقیمانده علیه سوریه، به ویژه قانون سزار، است
کاخ سفید فشار زیادی را بر کنگره وارد میکند تا تحریمهای باقیمانده علیه سوریه را به طور کامل لغو کند. قانون سزار به عنوان سختترین تحریم اعمال شده بر سوریه شناخته میشود.
وبسایت المانیتور گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکا، با فرمانی بسیاری از تحریمهای سوریه را لغو کرده بود، اما سختترین تحریمها که سوریه را از اقتصاد جهانی جدا کردهاند، آنهایی هستند که بر اساس قانون سزار وضع شدهاند و لغو آنها نیازمند تصویب کنگره است.
قانون سزار: جزئیات و اهداف
قانون سزار، قانونی آمریکایی است که دولت سوریه و بشار اسد، رئیسجمهور این کشور را به دلیل نقض حقوق بشر و جنایات جنگی تحریم کرده است. هدف این قانون، مجازات هر شخص یا نهادی است که با دولت سوریه معامله کند. این تحریمها عمدتاً بخشهای انرژی و ساختوساز را در بر میگیرد و در دسامبر ۲۰۱۹ (آذر/دی ۱۳۹۸) امضا و در ژوئن ۲۰۲۰ (خرداد/تیر ۱۳۹۹) اجرایی شد.
یک مقام ارشد کنگره به المانیتور گفت که مقامات کاخ سفید، وزارت امور خارجه و وزارت خزانهداری آمریکا به طور کامل برای کنگره توضیح دادهاند که موضع رسمی دولت، لغو کامل تمامی تحریمها و قانون سزار است.
منبعی دیگر در کنگره اعلام کرد که تام باراک، فرستاده آمریکا در امور سوریه، با قانونگذاران ارشد جمهوریخواه تماس گرفته و از آنها خواسته است تا از لغو این قانون حمایت کنند.
تلاشهای دوحزبی برای لغو تحریمها
بر اساس گزارش المانیتور، تلاشها برای لغو کامل تحریمها، قانونگذاران هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات را متحد کرده است. سناتور جین شاهین از دموکراتها و جو ویلسون از جمهوریخواهان، رهبری تلاشها برای لغو قانون سزار را بر عهده دارند.
در واشنگتن، برخی سازمانهای حامی اسرائیل خواستار حفظ تحریمهای سوریه هستند و آنها را تهدیدی احتمالی برای اسرائیل و اقلیتهای علوی و دروزی میدانند.