مسرور بارزانی کرکوک قلب کوردستان است

معاون رئیس پارت دموکرات کوردستان می‌گوید نبرد ما برای اجرای قانون اساسی در بغداد خواهد بود

53 دقیقه پیش

در جریان کمپین انتخابات پارلمانی عراق، مسرور بارزانی، معاون رئیس پارت دموکرات کوردستان، روز شنبه، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۳ آبان ۱۴۰۴)، در جمع پرشور اعضا و هواداران این حزب در شهر اربیل سخنرانی کرد.

این گردهمایی که با حضور کاندیداهای پارت دموکرات از کرکوک و بغداد برگزار شد، فرصتی بود تا بارزانی ضمن ترسیم خط‌مشی‌های انتخاباتی حزب، بر اهمیت تاریخی و هویتی کرکوک و مناطق کوردستانی تأکید کند. او در این سخنرانی، با اشاره به تاریخ مبارزات و فداکاری‌های مردم کوردستان، از عزم راسخ پارت دموکرات برای دفاع از حقوق مشروع و قانونی مردم در پارلمان آینده‌ی عراق سخن گفت و تأکید کرد که این حزب، نماینده‌ی واقعی منافع تمام مردم کوردستان و عراق خواهد بود، نه منافع شخصی و گروهی. بارزانی همچنین با اشاره به نقش کلیدی جوانان در آینده‌ی کشور، برنامه‌های حزب را برای توانمندسازی آن‌ها تشریح کرد و همگان را به مشارکتی گسترده در انتخابات فراخواند.



متن کامل سخنرانی مسرور بارزانی به این شرح است:

به نام خداوند بخشنده و مهربان. خواهران و برادران عزیز و گرامی، حضار محترم، مردم مبارز و قهرمان قلب کوردستان، خوش آمدید.

بسیار خوشحال و مفتخرم که امروز برای کارزار انتخاباتی این دوره‌ی پارلمان عراق، در خدمت شما عزیزان و سروران هستم. خوشحالم که کاندیداهای ما امروز در میان ما حضور دارند. مایلم همگی با هم به تک‌تک آن‌ها خوش‌آمدی گرم بگوییم. خوش آمدید.



کرکوک، قدس و قلب کوردستان

اگر اجازه دهید، مایلم این گردهمایی را با شعری از خودم که برای کرکوک و با عنوان «درد دل کرکوک» سروده‌ام، آغاز کنم:



به من می‌گویند قدسِ کوردانی / کجای این سخن، روا و وجدانی است؟

چرا قدس از من مقدس‌تر باشد؟ / و نامش از نام من عزیزتر باشد؟

تاریخم سرشار از سرافرازی است / مبارزه علیه اشغالگری است

شهر اَنفال و قربانی‌ام / اشغال‌شده و زندانی‌ام

صاحبانم را راندند / و بیگانگان را به جایشان نشاندند

چرا تاریخم را از یاد می‌برند؟ / نام و نشانم را می‌زدایند؟

چرا نامم را کوچک می‌شمارند؟ / و مرا به جایی دیگر تشبیه می‌کنند؟

من شهر همزیستی‌ام / و پیشمرگه پاسبان من است

سخن زیبای بارزانی جاودانه است: / «کرکوک قلب کوردستان است»

عزیزان، من از ایستادگی شما سپاسگزارم. از صبر و تحمل شما تشکر می‌کنم. از شما سپاسگزارم که علی‌رغم تمام ستمی که بر شما روا داشته شده، همچنان استوار مانده‌اید و قلبتان برای کوردستان می‌تپد.



نبرد ما در بغداد برای اجرای قانون اساسی است

عزیزان، این انتخابات برای ما اهمیت دارد، زیرا اکنون در سطح اقلیم کوردستان، پارت دموکرات قدرتمندترین حزب سیاسی است و هیچ جریانی نمی‌تواند در سطح کوردستان با پارت دموکرات رقابت کند. اما می‌خواهیم این بار به بغداد برویم و از حقوق قانونی تمام مردم کوردستان و بلکه تمام عراق دفاع کنیم.

مشارکت ما در این انتخابات مهم است، زیرا متأسفانه در گذشته، دیگران به نام نمایندگی مردم کوردستان، توافقات پنهانی با یکدیگر انجام دادند و ائتلاف‌هایی تشکیل دادند، و به جای دفاع از حقوق مردم کوردستان، تنها برای منافع شخصی و حزبی خود کار کردند. این بار پارت دموکرات برای دفاع از حقوق مردم می‌رود، نه برای منافع شخصی.

این عزیزان، این سروران، کاندیداهای شما هستند؛ پسران و دختران و خواهران و برادران شما هستند. آن‌ها برای مطالبه‌ی حقوق تمام مردم عراق و مردم ستمدیده‌ی کوردستان می‌روند؛ برای مطالبه‌ی حقوق تمام اقلیت‌های دینی و قومی می‌روند. آن‌ها برای توافقات پنهانی یا ائتلاف با دیگر جریان‌ها برای منافع حزبی و شخصی نمی‌روند. آن‌ها برای تثبیت ماده‌ی ۱۴۰ و اجرای تمام مواد قانون اساسی می‌روند.

آنچه تاکنون در کرکوک و در مناطق کوردستانی اتفاق افتاده و در حق تمام اقوام و اقلیت‌های دینی روا داشته شده، به راستی ستمی بزرگ بوده و این ستم دیگر قابل قبول نیست. ما می‌دانیم که این ستم به شیوه‌های مختلف تاکنون ادامه داشته است. درست است، بسیاری اوقات این ستم را در پوششی قانونی انجام داده‌اند، اما ستم، ستم است، چه با قانون باشد و چه بی قانون. به همین دلیل ما در برابر هر ستم و ستمکاری می‌ایستیم و حقوق خود را باز پس می‌گیریم.

ماده‌ی ۱۴۰ باید همان‌گونه که هست، اجرا شود. مواد قانون اساسی که نقض شده‌اند، باید به همان صورت اجرا شوند. دیگر نباید قانون اساسی به ابزاری گزینشی در دست عده‌ای تبدیل شود که هر ماده‌ای را که بخواهند اجرا کنند و ماده‌ای را که به نفع تمام مردم عراق و به‌ویژه مردم کوردستان است، نادیده گرفته و نقض کنند. ما دیگر این را نمی‌پذیریم. این بار نبرد ما در پارلمان عراق و برای اجرای قانون اساسی، بدون کم و کاست و بدون تبعیض خواهد بود.

تاریخ ما با کرکوک، تاریخی دیرینه است. کرکوک فقط بخشی از خاک کوردستان نیست؛ کرکوک قلب کوردستان است. برای کرکوک، بارزانی فقید، بارزانی پدر، انقلابی را رهبری کرد. این بار ما نیز آماده‌ایم خون و روحمان را برای کرکوک فدا کنیم و آن را باز پس خواهیم گرفت. نه شهیدانمان از آن دست کشیده‌اند، نه ما از آن دست می‌کشیم و نه شما از آن دست می‌کشید. و روزی از روزها، کرکوک به آغوش کوردستان باز خواهد گشت.



پارت دموکرات، نماینده‌ی واقعی منافع ملی

دشمنان ما تلاش‌های زیادی کردند تا خاک ما را اشغال کنند. بارها خاک ما را اشغال کردند، اما هرگز نتوانستند اراده‌ی ما را اشغال کنند. ما پاسخ آن‌ها را داده‌ایم که چگونه می‌توانیم به تمام عراق خدمت کنیم، چگونه می‌توانیم به کرکوک خدمت کنیم و چگونه می‌توانیم به تمام مناطق کوردستانی دیگر خدمت کنیم. زیرا تاریخ پارت دموکرات روشن است. دستاوردها و پروژه‌های ما، گواهی بر سخنانی است که پارت دموکرات می‌گوید. وقتی پارت دموکرات می‌گوید به ما فرصت دهید، به ما اعتماد کنید تا به کرکوک خدمت کنیم، مدارک ما روشن است و نشان می‌دهد که می‌توانیم به کرکوک خدمت کنیم.

مردم کرکوک باید حقایق را بدانند. باید بدانند آنکه در طول تاریخ خود را فدا کرده، پارت دموکرات و فرزندان این حزب و فرزندان شما بوده‌اند. مردم کرکوک باید هشیار باشند و بدانند کسانی که با سرنوشت مردم کرکوک بازی کردند و بر سر منافع مردم و برای دستاوردهای شخصی و حزبی خودشان معامله کردند، کاملاً متفاوت و مشخص هستند. آن‌ها تا به امروز که فرصت داشته‌اند، نتوانسته‌اند به مردم کرکوک خدمت کنند. این بار، درخواست ما از مردم کرکوک این است که به پارت دموکرات اجازه دهید تا به شما خدمت کند.

یک میلیون رأی خواهیم آورد و به کرکوک باز خواهیم گشت. بله، می‌توانیم. می‌توانیم به کرکوک بازگردیم و می‌توانیم یک میلیون رأی هم کسب کنیم. می‌توانیم کاری کنیم که پارت دموکرات به بزرگترین و موفق‌ترین لیست در این انتخابات تبدیل شود. پارت دموکرات هرگاه اراده کند، می‌تواند آن را انجام دهد، زیرا هرچه گفته، عمل کرده است. از این پس نیز هرچه پارت دموکرات بگوید، می‌تواند آن را انجام دهد. بله، می‌توانیم انجام دهیم.



افتخار ما، خدمت به مردم است

خواهران و برادران، ما به تاریخ خود افتخار می‌کنیم. به فداکاری‌هایمان افتخار می‌کنیم. به خون شهیدانمان افتخار می‌کنیم. به خانواده‌های سرافراز شهیدانمان افتخار می‌کنیم. به دستاوردهایمان افتخار می‌کنیم. ما به پروژه‌ها، به اندیشه‌ها، به رهبرمان، به راهمان و به حزبمان افتخار می‌کنیم.

در مقابل پارت دموکرات، ببینید چه کسی غیر از این حزب، بدون حضور این حزب، توانسته است دستاوردی برای مردم کوردستان به ارمغان بیاورد؟ اگر هم دستاوردی داشته‌اند، در زمانی بوده که هم‌پیمان پارت دموکرات بوده‌اند؛ زمانی که کوردها یکپارچه بوده‌اند. به همین دلیل، ما نه تنها برای اعضای حزب، بلکه برای تمام مردم کوردستان و تمام مردم عراق، خواستار آنیم که به ما یاری رسانید تا عدالت را برقرار کنیم؛ تا حقوق همگان آن‌طور که شایسته است، تأمین شود و هیچ تبعیضی در اجرای حقوق تمام مردم عراق وجود نداشته باشد.

جلوگیری از موفقیت پروژه‌ها، دستاورد نیست. جلوگیری از تشکیل دولت، دستاورد نیست تا به آن افتخار شود. افتخار به این است که دلسوز مردم خود باشی و آماده باشی برای مردم خود فداکاری کنی.

این دستاوردهایی که در کوردستان، از زاخو گرفته تا حلبچه، در تمام شهرها و شهرستان‌ها می‌بینید، دستاوردهایی است که یکی پس از دیگری بارها درباره‌شان صحبت کرده‌ایم؛ از پروژه‌ی روشنایی گرفته تا سرشماری و آسفالت جاده‌ها و خدمات دیجیتال. تمام کارهایی که در بخش بهداشت، آموزش، پرورش و تمام بخش‌های خدماتی انجام داده‌ایم، همه و همه دستاوردهایی هستند که می‌توانیم آن‌ها را برای کرکوک نیز به ارمغان بیاوریم. اما نیازمند اعتماد، رأی و پشتیبانی مردم کرکوک هستیم. به ما اعتماد کنید تا کرکوک را نیز مانند تمام شهرهای دیگر کوردستان پیش ببریم و به سوی پیشرفت هدایت کنیم.

گناه است شهری مانند کرکوک که این همه قربانی داده، بر دریایی از نفت نشسته باشد و هنوز برق نداشته باشد، جاده‌هایش این‌گونه باشد، یا مردمش هنوز مشکل معیشتی داشته باشند. این جنگی که با اقلیم کوردستان می‌کنند، با کرکوک هم می‌کنند. این قطع بودجه و خدمت‌رسانی نکردن، در حق مردم کرکوک هم انجام می‌شود. مردم کرکوک از کوردستان جدا نشده‌اند، چون نمی‌توان آن‌ها را جدا کرد. کرکوک، کوردستان است.

و باید، ما باید این نبرد را برای بازگرداندن حقوق این مردم انجام دهیم. من می‌دانم چقدر سختی کشیده‌اید، چقدر رنج دیده‌اید؛ از هر نظر، از نظر معیشتی، اقتصادی، سیاسی، امنیت و ثبات. کرکوک اکنون باید نمونه‌ی همزیستی در سطح عراق و تمام جهان باشد. من می‌توانم این را به شما بگویم: اگر کرکوک در دست پارت دموکرات باشد، به نمونه‌ی همزیستی در سطح تمام جهان تبدیل خواهد شد. شما تمام جریانات دیگر را آزموده‌اید. و آن‌ها به جای اینکه به شما خدمت کنند، شما را برای منافع خودشان به کار گرفتند. اجازه دهید پارت دموکرات خود را فدای شما کند. اجازه دهید پارت دموکرات به شما خدمت کند.



آینده از آنِ جوانان است

ما قانونی اساسی نوشتیم و به آن رأی دادیم تا عراق به کشوری دموکراتیک و فدرال تبدیل شود؛ که حقوق تمام اقلیت‌ها در آن تضمین شود؛ که کسی نتواند قانون اساسی را نقض کند. اما وقتی می‌بینیم که از اجرای حقوق قانونی ممانعت می‌شود، از اجرای ماده‌ی ۱۴۰، بودجه، معیشت مردم، همه و همه به ابزاری و کارتی برای فشار سیاسی تبدیل شده‌اند، این بار ما گزینه‌ی دیگری جز رفتن به بغداد و مبارزه بر سر این حقوق نداریم.

این انتخابات مهم است تا دیگر منتظر نمانیم که کسانی با تفکر شوونیستی و اشغالگرانه، به فکر اشغال کوردستان یا چاره‌ای دیگر باشند. ما منتظر نمی‌مانیم که آن‌ها نقشه بکشند؛ باید خودمان برویم و نقشه‌هایشان را در بغداد خنثی کنیم. به همین دلیل مهم است که به این نمایندگان رأی دهید تا به بغداد بروند و مانع آن نقشه‌سازی‌ها و توطئه‌ها شوند. باید به این خواهران و برادران رأی دهید تا بروند و از حقوق شما دفاع کنند. ما دیگر منتظر نخواهیم ماند که کسی یا جریانی یا ائتلافی تشکیل شود. اکنون هم وعده می‌دهند که می‌خواهند ساختار اقلیم کوردستان را در هم بشکنند. نمی‌توانند. آن‌ها دیگر نمی‌توانند کوردستان را اشغال کنند. اما این بار نیازی نیست که ما بجنگیم و از حقوق خود دفاع کنیم. این بار باید این نبرد در پارلمان انجام شود. این بار باید این نبرد به شیوه‌ای قانونی صورت گیرد. این خواهران و برادران باید به بغداد بروند و کاری کنند که قانون اساسی همان‌گونه که هست اجرا شود، فدرالیسم تثبیت شود، دموکراسی تثبیت شود و دیگر اجازه ندهند عراق به سوی مرکزگرایی و دیکتاتوری بازگردد.

آنچه مایه‌ی خوشحالی است، خواهران و برادران عزیز، در این کارزارها که در سطح تمام کوردستان برگزار می‌شود، می‌بینیم و بسیار خوشحالم که می‌بینم جوانان بسیاری به پارت دموکرات روی آورده‌اند. این بزرگترین امید برای آینده‌ی کشور ماست. ما هم برای جوانان برنامه داریم. جوانان ما باید زندگی بهتری داشته باشند؛ خوشبخت‌تر باشند. دیگر منتظر این نباشند که جنگی رخ دهد یا خدای ناکرده اتفاقی ناخواسته بیفتد. جوانان ما باید مانند جوانان کشورهای پیشرفته، صاحب فرصت‌های برابر باشند؛ فرصت‌های برابر برای کار کردن داشته باشند، صاحب کار خود باشند، صاحب زندگی شایسته‌ای باشند. صاحب تمام آن امیدها و باورهایی باشند که دارند و بتوانند آن‌ها را به واقعیت تبدیل کنند. پارت دموکرات می‌تواند به آن‌ها یاری رساند، چون ما چندین پروژه برای یاری جوانان داریم که خود جوان بتواند به خودش کمک کند.

ما متأسفانه در بغداد هنوز با ممانعت برای استخدام نیرو در اقلیم کوردستان مواجهیم. حتی در کرکوک، برای تحصیل به زبان کوردی هنوز مشکل ایجاد می‌کنند. ما برای تمام جوانان برنامه داریم، اما آن برنامه‌ها نیازمند پشتیبانی شماست. می‌توانیم با هم برنامه‌هایمان را به سرانجام برسانیم. می‌توانیم با هم دستور کار ملی‌مان را به واقعیت تبدیل کنیم. همان‌طور که پیشتر کارهایی را که مردم فکر می‌کردند رؤیاست، به واقعیت تبدیل کردیم، این بار نیز با پشتیبانی شما، با اعتماد شما به پارت دموکرات و به کاندیداهای این حزب، با موفقیت لیست ۳۷۵، می‌توانیم آن رؤیاهایی را که باقی مانده، به واقعیت تبدیل کنیم.

نمی‌خواهم بیش از این وقت شما را بگیرم. تنها از شما می‌خواهم که در روز انتخابات، همگی با هم به پای صندوق‌های رأی برویم. خودمان و بستگانمان، دوستان و آشنایانمان را تشویق کنیم که برای رأی دادن بروند. زنان گرامی، خواهران و مادران، شما نیمی از جامعه هستید. باید به ما یاری رسانید. به حزب خودتان رأی دهید، به کاندیداهای مورد اعتماد خود رأی دهید، به لیست ۳۷۵ رأی دهید. برای پارت دموکرات کوردستان، به سوی پیروزی، به سوی انتخاباتی موفق برای پارت دموکرات کوردستان. بسیار از حضور همه‌ی شما سپاسگزارم.

خوش آمدید، سرافراز و سربلند باشید.