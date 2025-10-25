وزیر دفاع پاکستان نسبت به جنگ با افغانستان هشدار داد

اما وزیر دفاع پاکستان می‌گوید شکست گفتوگوها با افغانستان به معنای ادامه‌ی جنگ خواهد بود

1 ساعت پیش

خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، روز شنبه، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۳ آبان ۱۴۰۴)، اعلام کرد که معتقد است طالبان خواهان صلح است، با این حال، عدم دستیابی به نتیجه در مذاکرات استانبول به معنای جنگ آشکار خواهد بود.

رسانه‌های افغانستان امروز گزارش دادند که هیئت طالبان به ریاست رحمت‌الله نجیب و مقامات ارشد وزارت‌های خارجه و دفاع دولت طالبان در این دور از مذاکرات استانبول شرکت کرده‌اند.

منابع آگاه در این باره گفته‌اند که محور گفت‌وگوهای استانبول بر چندین موضوع راهبردی از جمله: جلوگیری از استفاده‌ی خاک افغانستان علیه پاکستان، تبادل اطلاعات درباره‌ی فعالیت‌های گروه‌های مسلح غیرقانونی، تمدید آتش‌بس، احترام متقابل به تمام مرزهای زمینی و هوایی یکدیگر و مسائل مرزی، تأکید دارد.

با وجود اینکه دولت پاکستان و طالبان در ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر) و پس از یک هفته درگیری‌های خونین در مرزهای مشترک خود که ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت، در مذاکرات صلحی که با میانجی‌گری قطر و ترکیه در دوحه برگزار شد، بر سر آتش‌بس فوری به توافق رسیدند، اما هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس و حمله به خاک یکدیگر متهم می‌کنند.

بر اساس گزارش دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان (یونامی)، از زمان آغاز تنش‌ها در ۱۵ روز گذشته، دست‌کم ۱۸ نفر کشته و بیش از ۳۶۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

پاکستان سکوت طالبان در برابر حمله‌ی گروه‌های مسلح غیرقانونی از افغانستان به پاکستان را دلیل اختلافات می‌داند، اما طالبان این اتهام را رد کرده و می‌گوید: پاکستان با انتشار اطلاعات نادرست و پناه دادن به شبه‌نظامیان وابسته به داعش، تلاش می‌کند ثبات افغانستان را بر هم زند.

تحلیلگران و ناظران سیاسی می‌گویند: برگزاری این مذاکرات در ترکیه، نشانه‌ی تمایل هر دو طرف برای آوردن میانجی‌های جدید به روند گفت‌وگوها است، به‌ویژه پس از آنکه روابط آن‌ها بر سر حضور گروه‌های مسلح در مرزهای دو کشور به شدت پیچیده شده است.