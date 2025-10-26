میانجیگری ترامپ در آتشبس تایلند و کامبوج؛ آغاز تور آسیایی رئیسجمهور آمریکا
رئیسجمهور آمریکا، در اولین مرحلهی سفر آسیایی خود در مالزی، توافق آتشبس تاریخی میان تایلند و کامبوج را به همراه نخستوزیر مالزی امضا کرد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز یکشنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴ (۶ آبان ۱۴۰۳) در اولین مرحلهی سفر آسیایی خود وارد مالزی شد و به همراه انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، توافقنامهی آتشبس تاریخی میان تایلند و کامبوج را امضا کرد. این توافق پس از ماهها درگیریهای مرگبار مرزی در اوایل سال جاری میلادی حاصل شد که دهها کشته بر جای گذاشته بود.
این آتشبس که به امضای آنوتین چارنویراکول، نخستوزیر تایلند، و هون مانه، نخستوزیر کامبوج، رسید، به یکی از خشونتبارترین درگیریها میان این دو کشور جنوب شرق آسیا در دهههای اخیر پایان داد.
ترامپ در حالی که با هواپیمای ایر فورس وان در مسیر مالزی بود، در شبکهی اجتماعی "تروث سوشال" نوشت: «ما بلافاصله پس از ورود، توافق صلح را امضا خواهیم کرد.» او این آتشبس را «فصلی جدید برای ثبات منطقهای» خواند.
این توافق در کوالالامپور نهایی شد، جایی که ترامپ با مراسم فرش قرمز و تشریفات نظامی، از جمله اسکورت جتهای جنگنده، مورد استقبال قرار گرفت.
برنامهی سفر و دیدار با رهبران
این سفر، اولین بازدید او از مالزی از زمان بازگشت به کاخ سفید در ماه ژانویه ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) است و پیشزمینهی برگزاری مجموعهای از نشستهای راهبردی با تمرکز بر تجارت و امنیت محسوب میشود.
سفر ترامپ در کرهجنوبی به اوج خود خواهد رسید، جایی که او برای اولین بار پس از آغاز مجدد دوران ریاستجمهوریاش، با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، دیدار خواهد کرد. انتظار میرود دو رهبر دربارهی پایان احتمالی جنگ تجاری شدید میان آمریکا و چین، که بازارهای جهانی را متلاطم کرده است، گفتوگو کنند.
جیمیسون گریر، نمایندهی تجاری آمریکا، در کوالالامپور اظهار داشت: «ما در حال پیشرفت به سمت جزئیات نهایی نوع توافقی هستیم که رهبران میتوانند آن را بررسی کنند.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین قرار است برای دیدار با سانا تاکیچی، نخستوزیر جدید ژاپن، به این کشور سفر کند که نشاندهندهی تعامل دیپلماتیک مجدد با متحدان کلیدی در منطقهی هند-اقیانوسیه است. ترامپ از تاکیچی به عنوان «رهبری قدرتمند» تمجید کرد که میراث شینزو آبه، نخستوزیر فقید و متحد نزدیک سابق واشنگتن، را ادامه میدهد.
احتمال دیدار با رهبر کرهشمالی و نقش قطر در منطقه
در همین حال، احتمال دیداری غیرمنتظره با کیم جونگ اون، رهبر کرهشمالی، در برنامهی سفر ترامپ وجود دارد.
او پیش از ترک واشنگتن گفت: «من برای این دیدار آمادهام» و اشاره کرد که این ملاقات ممکن است در توقف او در شهر بندری بوسان کرهجنوبی، محل برگزاری نشست همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC)، انجام شود.
ترامپ در توقفی برای سوختگیری در قطر، با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر این کشور، دیدار کرد و نقش راهبردی آنها را در میانجیگری آتشبس غزه ستود.
ترامپ گفت: «آنها عامل بسیار مهمی در برقراری صلح در خاورمیانه بودند.»
قطر، به عنوان میانجی دیرینهی درگیریهای منطقهای، همچنان در کنار ایالات متحده، مصر و ترکیه، نقش حیاتی در حفظ آتشبس شکنندهی غزه ایفا میکند.
دیدار ترامپ بر تمرکز مجدد واشنگتن بر تحکیم ابتکارات صلح خود در مناطق مختلف تأکید کرد.
با گسترش تور آسیایی ترامپ، ترکیبی از آتشبسهای منطقهای، دیپلماسی تجاری و مذاکرات احتمالی هستهای، تلاش او برای بازگرداندن نفوذ آمریکا در امور جهانی پس از یک دورهی پرآشوب از بازآراییهای ژئوپلیتیک را برجسته میکند.