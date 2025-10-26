نفوذ نیروهای اسرائیلی به عمق ۶.۵ کیلومتری خاک سوریه در قنیطره
نیروهای اسرائیلی شب گذشته با نفوذ به شمال قنیطره در خاک سوریه، یک ایست بازرسی ایجاد کرده و چندین بمب منور در منطقه شلیک کردند.
بر اساس گزارش رسانههای سوریه، نیروهای اسرائیلی با استفاده از سه تانک و تعدادی خودروی نظامی، حدود ۶.۵ کیلومتر از مرز عبور کرده و به جادهی میان شهر خان ارنبه و شهرک جبا در شمال قنیطره رسیدهاند.
این رسانهها همچنین اشاره کردهاند که «نیروهای اسرائیلی از طریق روستای سمدانیه در شرق کشورشان وارد شده و یک ایست بازرسی در محل یک پاسگاه قدیمی معروف به "بازرسی السقری" ایجاد کردهاند که در چهارراه جادهی خان ارنبه-جبا و جادهی منتهی به دمشق قرار دارد.»
آنها همچنین فاش کردند که نیروهای اسرائیلی تعدادی بمب منور شلیک کرده و چند نفر را که سوار بر موتورسیکلت بودند، دستگیر کردهاند.
از سوی دیگر، دیدهبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که در ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای اسرائیلی با هشت تانک و ۱۳ خودروی نظامی به روستاهای قنیطره نفوذ کردهاند.