خمیس خنجر: پس از خداوند، پرزیدنت بارزانی به کمک مردم انبار شتافت
رئیس ائتلاف السیاده در جمع هواداران خود گفت که در زمان هجوم داعش به انبار، مردم کوردستان و پرزیدنت بارزانی تنها کسانی بودند که به آوارگان کمک کردند
خمیس خنجر، رئیس ائتلاف السیاده، روز شنبه، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۳ آبان ۱۴۰۴)، در جریان گردهمایی با هواداران لیست خود برای کارزار انتخابات پارلمانی عراق، اظهار داشت: "فراموش نکنید، هنگامی که داعش استان رمادی را اشغال کرد و سپس به سمت انبار آمد، همهی شما شهرتان را ترک کرده و آواره شدید.
وی گفت: خانوادههایتان بر روی پلهای مسیب مانده بودند و هیچکس به کمک شما نیامد. تنها کسانی که پس از خداوند بزرگ به شما کمک کردند و آغوش خود را به روی شما گشودند، مردم کوردستان و بارزانی بودند."
خنجر در ادامه تأکید کرد: "به هیچکس اجازه ندهید در سخنان و گفتارهای خود، مردم کوردستان و بارزانی را هدف قرار دهد، زیرا در لحظات سخت و دشوار، آنها بودند که ما را در آغوش گرفتند و یاریمان کردند."