خمیس خنجر: پس از خداوند، پرزیدنت بارزانی به کمک مردم انبار شتافت

رئیس ائتلاف السیاده در جمع هواداران خود گفت که در زمان هجوم داعش به انبار، مردم کوردستان و پرزیدنت بارزانی تنها کسانی بودند که به آوارگان کمک کردند

1 ساعت پیش

خمیس خنجر، رئیس ائتلاف السیاده، روز شنبه، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۳ آبان ۱۴۰۴)، در جریان گردهمایی با هواداران لیست خود برای کارزار انتخابات پارلمانی عراق، اظهار داشت: "فراموش نکنید، هنگامی که داعش استان رمادی را اشغال کرد و سپس به سمت انبار آمد، همه‌ی شما شهرتان را ترک کرده و آواره شدید.

وی گفت: خانواده‌هایتان بر روی پل‌های مسیب مانده بودند و هیچ‌کس به کمک شما نیامد. تنها کسانی که پس از خداوند بزرگ به شما کمک کردند و آغوش خود را به روی شما گشودند، مردم کوردستان و بارزانی بودند."

خنجر در ادامه تأکید کرد: "به هیچ‌کس اجازه ندهید در سخنان و گفتارهای خود، مردم کوردستان و بارزانی را هدف قرار دهد، زیرا در لحظات سخت و دشوار، آن‌ها بودند که ما را در آغوش گرفتند و یاری‌مان کردند."