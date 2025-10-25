ترامپ در هواپیمای ریاستجمهوری با رهبران قطر دیدار کرد
رئیسجمهور آمریکا در پایگاه هوایی العدید قطر در هواپیما با امیر و نخستوزیر این کشور ملاقات کرد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز شنبه، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۳ آبان ۱۴۰۴)، با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر، دیدار کرد؛ این نشست به صورت پشت درهای بسته برگزار شد.
دیدار ترامپ با رهبران قطر در داخل هواپیمای ریاستجمهوری آمریکا (Air Force One) صورت گرفت، که برای سوختگیری در پایگاه هوایی العدید قطر فرود آمده بود و در مسیر خود به آسیا قرار داشت.
ترامپ در جریان این دیدار اعلام کرد که این دو رهبر نقش تعیینکنندهای در روند صلح در خاورمیانه ایفا کردهاند. وی همچنین افزود: "نخستوزیر قطر دوست من است."
بر اساس اطلاعات آژانس فرانس پرس، در این دیدار غیرمنتظره، مارکو روبیو، وزیر خارجهی آمریکا نیز حضور داشت که به تازگی از سفر اسرائیل بازگشته بود؛ این سفر بخشی از تلاشهای دیپلماتیک همهجانبهی واشنگتن برای تقویت آتشبس غزه بود.
دونالد ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید، برای اولین بار به آسیا سفر میکند و در برنامهی کاری خود، در دو اجلاس منطقهای شرکت خواهد کرد و با شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، و دیگر رهبران، که احتمالاً کیم جونگ اون، رهبر کرهی شمالی نیز در میان آنها خواهد بود، دیدار میکند.
قطر نقش کلیدی در گفتوگوهای غیرمستقیم میان اسرائیل و حماس ایفا کرده است و همراه با مصر، آمریکا و ترکیه، توافق صلح غزه را تضمین کردهاند.
دونالد ترامپ در آغاز سفر خود به آسیا، در کاخ سفید به خبرنگاران گفته بود: "کیم جونگ اون میداند که ما به آنجا میرویم و او کاملاً و صد درصد برای دیدار با آن رهبر آماده است."
ترامپ در سفر خود به آسیا از ژاپن و مالزی بازدید خواهد کرد و همچنین گفتوگوهای مهمی با شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، در کرهی جنوبی با هدف دستیابی به توافق تجاری با پکن انجام خواهد داد. وی تأکید کرد که مسئلهی تایوان از جمله موضوعاتی خواهد بود که با همتای چینی خود در میان میگذارد. همچنین، جیمی لای، روزنامهنگار زندانی در هنگ کنگ، باید آزاد شود.