مسئول شعبه‌ی چهارم پارت دموکرات کوردستان در سلیمانیه می‌گوید تشکیل دهمین کابینه‌ی دولت اقلیم کوردستان به نفع مردم است

50 دقیقه پیش

آری هرسین، مسئول شعبه‌ی چهارم پارت دموکرات کوردستان در سلیمانیه، روز شنبه، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۳ آبان ۱۴۰۴)، در جریان حضور در اتاق خبر کوردستان۲۴ گفت: "پارت، حزب مردم است و هدف آن خدمت‌رسانی است؛ همچنین مدافع واقعی حقوق مردم کوردستان است."

مسئول شعبه‌ی چهارم پارت دموکرات کوردستان اشاره کرد که مردم سلیمانیه از اداره‌ی فعلی شهر ناراضی‌اند، به همین دلیل به مردم روشنفکر شهر اعتماد دارند و پارت در حوزه‌ی سلیمانیه ۷ کرسی به دست خواهد آورد.

در خصوص تشکیل دهمین کابینه‌ی دولت اقلیم کوردستان، آری هرسین می‌گوید: "تشکیل دولت به نفع مردم کوردستان است و نمی‌توان بیش از این از اتحادیه‌ی میهنی کوردستان انتظار داشت."

وی همچنین افزود: "اتحادیه‌ی میهنی باید بداند که عدم تشکیل دولت به نفع مردم نیست."