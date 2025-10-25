ریبوار هادی: پارت دموکرات کوردستان بدون حل مشکل حقوق، در دولت آیندهی عراق مشارکت نمیکند
رئیس لیست پارت دموکرات کوردستان در حوزهی اربیل تأکید کرد که اگر دولت آتی عراق به حل ریشهای مشکل حقوق کارمندان اقلیم کوردستان متعهد نشود، این حزب در تشکیل دولت شرکت نخواهد کرد.
ریبوار هادی، رئیس لیست پارت دموکرات کوردستان در حوزهی اربیل، روز شنبه، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۳ آبان ۱۴۰۴)، در جریان حضور در برنامهی "اقتصاد و انتخابات" کوردستان۲۴ که توسط هاژه غفور اجرا میشود، گفت: "لازم است در برنامهی دولت آیندهی عراق، راهحلی اساسی برای حقوق و بودجه در نظر گرفته شود و بودجهی سرمایهگذاری و توسعهی اقلیمها برای اقلیم کوردستان ارسال گردد."
وی همچنین اشاره کرد که اگر دولت آیندهی عراق به حل مشکل حقوق حقوقبگیران اقلیم کوردستان متعهد نشود، پارت دموکرات کوردستان در آن دولت مشارکت نخواهد کرد.
رئیس لیست پارت دموکرات کوردستان در حوزهی اربیل، توضیح داد که پیش از این تلاشهای جدی برای حل مشکل حقوق صورت گرفته بود، اما به دلیل وجود دستور کار سیاسی در پشت این موضوع، تلاشها موفقیتآمیز نبودند.
ریبوار هادی تأکید کرد که وظیفهی اصلی نمایندگان پارلمان، دفاع از حقوق مردم است و حقوق نیز یکی از حقوق اولیهی شهروندان محسوب میشود.
وی افزود: "شعار لیست پارت دموکرات کوردستان عبارت است از "مشارکت، تعادل و توافق"، و بدون مشارکت پارت، دولتی در عراق تشکیل نخواهد شد."