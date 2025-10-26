رسانه‌های سوری از وقوع درگیری‌های نظامی و عملیات امنیتی در استان‌های دیرالزور و لاذقیه خبر دادند

رسانه‌های سوریه گزارش داده‌اند که در استان‌های دیرالزور و لاذقیه درگیری‌های نظامی و عملیات امنیتی رخ داده است. این تنش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که موانعی بر سر راه اجرای توافق میان نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و دولت دمشق وجود دارد.

در دیرالزور، درگیری‌هایی میان ارتش سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در شهرک‌های محکان و کشمه به وقوع پیوسته که در آن از تسلیحات سنگین و توپخانه استفاده شده است.

از سوی دیگر، مقامات و تحلیل‌گران اعلام کرده‌اند که موانعی در مسیر اجرای توافق میان نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و دولت دمشق وجود دارد.

جزئیات و موانع توافق

این تنش‌ها در حالی است که در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۴ (۲۰ اسفند ۱۴۰۲) توافقی میان نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و دولت دمشق امضا شد که شامل چندین بند مهم بود، از جمله:

- یکپارچه‌سازی نهادهای مدنی و نظامی در شمال شرق سوریه.

- تأمین حقوق قانونی کوردها.

- بازگشت آوارگان.

- رد ادعاهای تجزیه‌طلبی.

با وجود مذاکرات انجام‌شده، اجرای این توافق با چندین چالش اصلی مواجه شده است، از جمله:

- جایگاه نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد): «اداره‌ی خودگردان» بر حفظ جایگاهی ویژه برای نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه اصرار دارد که این امر از سوی دمشق رد می‌شود.

- شیوه‌ی حکمرانی: اداره‌ی خودگردان خواستار ایجاد یک سیستم غیرمتمرکز است، در حالی که دولت سوریه بر یک دولت مرکزی تأکید می‌کند.