درگیریهای نظامی میان ارتش سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)
رسانههای سوری از وقوع درگیریهای نظامی و عملیات امنیتی در استانهای دیرالزور و لاذقیه خبر دادند
رسانههای سوریه گزارش دادهاند که در استانهای دیرالزور و لاذقیه درگیریهای نظامی و عملیات امنیتی رخ داده است. این تنشها در حالی صورت میگیرد که موانعی بر سر راه اجرای توافق میان نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و دولت دمشق وجود دارد.
در دیرالزور، درگیریهایی میان ارتش سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در شهرکهای محکان و کشمه به وقوع پیوسته که در آن از تسلیحات سنگین و توپخانه استفاده شده است.
از سوی دیگر، مقامات و تحلیلگران اعلام کردهاند که موانعی در مسیر اجرای توافق میان نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و دولت دمشق وجود دارد.
جزئیات و موانع توافق
این تنشها در حالی است که در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۴ (۲۰ اسفند ۱۴۰۲) توافقی میان نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و دولت دمشق امضا شد که شامل چندین بند مهم بود، از جمله:
- یکپارچهسازی نهادهای مدنی و نظامی در شمال شرق سوریه.
- تأمین حقوق قانونی کوردها.
- بازگشت آوارگان.
- رد ادعاهای تجزیهطلبی.
با وجود مذاکرات انجامشده، اجرای این توافق با چندین چالش اصلی مواجه شده است، از جمله:
- جایگاه نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد): «ادارهی خودگردان» بر حفظ جایگاهی ویژه برای نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه اصرار دارد که این امر از سوی دمشق رد میشود.
- شیوهی حکمرانی: ادارهی خودگردان خواستار ایجاد یک سیستم غیرمتمرکز است، در حالی که دولت سوریه بر یک دولت مرکزی تأکید میکند.