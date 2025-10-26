ساکنان کوردستانی خورماتو و مناطق اطراف کرکوک، پس از ۱۲ سال آوارگی، برای شرکت در انتخابات ۱۱ نوامبر و حفظ هویت کوردستانی مناطقشان، آماده‌ی بازگشت بە این مناطق هستند

2 ساعت پیش

بخشی از مردم استان کرکوک و شهرها و شهرک‌های اطراف آن،به دلیل ناامنی در مناطق خود، به مدت ۱۲ سال آواره شده‌اند. اکنون این آوارگان در حال آماده‌سازی برای بازگشت به مناطق خود هستند تا در انتخابات ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) شرکت کنند و از این طریق، هویت و فرهنگ کوردستانی منطقه‌ی خود را حفظ نمایند.

قاسم محمد، شهروندی از شهرک خورماتو که در شهر اربیل ساکن است، در این باره اظهار داشت: «ما به عنوان ملت کورد، خودمان تصمیم می‌گیریم و حرف خودمان را می‌زنیم. در هر فرآیند انتخاباتی به شهر خود بازمی‌گردیم و رأی می‌دهیم.» وی افزود: «ما می‌خواهیم صدای کورد در این منطقه باقی بماند، زیرا این شهر ملک کوردهاست و اجداد ما از دیرباز در این منطقه زندگی کرده‌اند. هرگز از آن دست نمی‌کشیم و تمام خانواده‌ی ما در روز رأی‌گیری به شهر بازمی‌گردند و به کوردها رأی می‌دهند.»

آوارگان مناطق کوردستانی خارج از اداره‌ی اقلیم کوردستان، تاکنون اجازه نداده‌اند که آوارگی و دربه‌دری بر حس ملی‌گرایی‌شان تأثیر بگذارد. به همین دلیل، در هر فرآیند انتخاباتی به زادگاه اجدادی‌شان بازگشته و در رأی‌گیری شرکت کرده‌اند.

یوسف محمد، یکی دیگر از شهروندان مناطق کوردستانی خارج از اداره‌ی اقلیم کوردستان، گفت: «ما همیشه برای رأی دادن به کورد و کوردستان آماده‌ایم، زیرا نمی‌خواهیم صدای کورد در این مناطق کاهش یابد. از هر کوردی می‌خواهم که به شهر خود بازگردد و در آنجا رأی دهد تا صدای کورد قوی‌تر شود و آرایشان به هدر نرود.»

شهروند دیگری از شهر خورماتو در گفتگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «بازگشت ما به شهرمان و رأی دادنمان، گامی مهم برای بازگرداندن حقوقمان است، زیرا از طریق نمایندگان کورد در پارلمان عراق می‌توانیم از خاک و حقوقمان دفاع کنیم.»

در سال‌های گذشته، هزاران کورد در مناطق کوردستانی خارج از اداره‌ی اقلیم کوردستان، مجبور به آوارگی شده‌اند. اگرچه تاکنون نتایج انتخابات به حل مشکلات آن‌ها منجر نشده است، اما مردم این مناطق در تمامی انتخابات و مناسبت‌های ملی به زادگاه خود بازگشته‌اند تا اصالت کوردستانی جمعیت منطقه‌ی خود را از دست ندهند.