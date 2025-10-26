پرزیدنت بارزانی درگذشت مادر حیدر عبادی را تسلیت گفت
پرزیدنت مسعود بارزانی، در پیامی به حیدر عبادی، نخستوزیر پیشین عراق، درگذشت مادر وی را تسلیت گفت
پرزیدنت مسعود بارزانی روز یکشنبه، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۵ آبان ۱۴۰۴)، در پیام تسلیت خود خطاب به حیدر عبادی، اظهار داشت: «با اندوه و تأثر فراوان، خبر درگذشت مادر دکتر حیدر عبادی به ما رسید. به همین مناسبت غمانگیز، مراتب تسلیت خود را به ایشان و خانوادهی محترمشان ابراز میداریم.»
پرزیدنت بارزانی در ادامهی این پیام افزود: «از خداوند متعال مسئلت داریم که روح درگذشته را قرین رحمت خویش گرداند و به خانوادهی ایشان صبر و آرامش عطا فرماید.»