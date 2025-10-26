رئیس هیئت سرمایهگذاری اقلیم کوردستان: ۷۲۵ پروژهی جدید در کابینهی نهم مجوز گرفتند
محمد شکری اعلام کرد ۴۵ درصد از کل پروژههای سرمایهگذاری از سال ۲۰۰۶ تاکنون، در دوره کابینهی نهم به ثبت رسیدهاند
دکتر محمد شکری، رئیس هیئت سرمایهگذاری دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۴ آبان ۱۴۰۴)، به کوردستان۲۴ اعلام کرد که سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان طی شش سال گذشته شاهد تغییرات بسیار مثبت و بزرگی بوده است؛ هم از نظر تعداد پروژهها، هم از نظر سرمایهی جذبشده و هم از نظر تکمیل پروژهها.
رئیس هیئت سرمایهگذاری افزود: «در کابینهی نهم، ۷۲۵ پروژه مجوز دریافت کرده و ۵۹۲ پروژه به اتمام رسیدهاند. به طور کلی، ۷۲۵ پروژهی جدید در بخش خصوصی طی کابینهی نهم از هیئت سرمایهگذاری مجوز گرفتهاند. این رقم معادل ۴۵ درصد از مجموع پروژههای سرمایهگذاری در دولت اقلیم کوردستان از سال ۲۰۰۶ تاکنون است که نشاندهندهی یک تحول بسیار بزرگ است.»
وی همچنین بیان کرد که این پروژهها تحت نظارت مستقیم نخستوزیر قرار دارند تا بخش خصوصی در اقلیم کوردستان به یک شریک واقعی در آبادانی و سازماندهی بخشهای اقتصادی اقلیم تبدیل شود و باید به آن اهمیت داده شود. چه بخش خصوصی داخلی باشد و چه خارجی، سرمایهگذاران باید در فرآیند آبادانی و پیشرفت بخشهای اقتصادی مشارکت داشته باشند.
تمرکز بر توسعهی اختیارات و مناطق کمبرخوردار
شکری به نکتهی دیگری نیز اشاره کرد که گسترش پایگاه قدرت در هیئت سرمایهگذاری و تفویض اختیارات است. نخستوزیر در کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان تصمیم گرفت که تمامی استانها و ادارات مستقل باید دارای مدیریتهای کل باشند که این امر اجرایی شده است و آنها باید تمامی اختیارات صدور مجوز را داشته باشند که این نیز عملیاتی شده است. علاوه بر این، برای هر منطقهی مشخص، مدیریت کل باید تصمیم بگیرد که کدام پروژه مهم و کدام پروژه ضروری است. این اقدامات باعث پیشرفت چشمگیر پروژههای سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقلیم کوردستان شده است.
نکتهی دیگر، صفر کردن تمامی عوارضی است که سرمایهگذاران در مناطق کمتر توسعهیافته دارند تا سرمایهگذاری بخش خصوصی را به مناطق کمتر توسعهیافتهی اقلیم کوردستان منتقل کنیم و از شهرهای بزرگ فاصله بگیریم و به شهرهایی برویم که قبلاً کار کمتری در آنها انجام شده است.
امنیت و فرصتهای سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان
وی افزود: «اقلیم کوردستان، علاوه بر ثبات، در خارج از کشور نیز به عنوان منطقهای باثبات و امن در خاورمیانه شناخته میشود. این اهمیتدهی رهبری سیاسی، ریاست دولت و شخص نخستوزیر به سرمایهگذاران خارجی برای فعالیت در اقلیم کوردستان و سازماندهی کامل برای فعالیت آنها، و عدم وجود دخالتها، از جمله عوامل مهم است. متأسفانه در عراق، سرمایهگذاران ما که در اقلیم کوردستان هستند و در مناطق دیگر عراق فعالیت میکنند، از دخالتهای نیروهای امنیتی، عشایر و افراد دیگر گلایه دارند. در اقلیم کوردستان چنین مسائلی وجود ندارد و اگر هم باشد، دولت اقلیم کوردستان آنها را حل و فصل میکند.»
محمد شکری همچنین خاطرنشان کرد که اقلیم کوردستان علاوه بر اینکه منطقهای پر از فرصتهای سرمایهگذاری است، پتانسیل سرمایهگذاری در آن بسیار بالا است. پروژههای سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان شامل بخشهای صنعتی، کشاورزی، گردشگری، آموزش، آموزش عالی، بهداشت، ورزش، بازرگانی و هر حوزهی اقتصادی دیگری میشود. بنابراین، سرمایهگذارانی که اینجا فعالیت میکنند، دخالت را دوست ندارند و به ثبات نیاز دارند. سوم اینکه، سود خوبی در اقلیم کوردستان کسب میکنند و فرصتهای شغلی نیز برای شهروندان کوردستان فراهم میشود.
او گفت: «سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان اکنون بهتر از گذشته است و حتی بهتر نیز خواهد شد، زیرا دولت اقلیم کوردستان و نخستوزیر در مراحل گذشته به توسعهی زیرساختهای اقتصادی، جادهها و ایجاد جادههای سریعالسیر بین شهرها اهمیت دادهاند. این اقدامات برای این است که در آینده سرمایهگذاری بیشتری به تمامی مناطق اقلیم کوردستان برسد و مردم نیز به اقلیم کوردستان سفر کنند و احساس کنند که تفاوت در زیرساختهای اقتصادی، راههای تردد و ایجاد مکانهایی که بعدها به فرصتهای سرمایهگذاری تبدیل میشوند، وجود دارد. اقلیم کوردستان تمامی این زمینهها را دارد.»