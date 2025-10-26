پرزیدنت بارزانی: نتایج انتخابات مبنای تشکیل دولت فدرال قوی در عراق باشد
پرزیدنت مسعود بارزانی در دیدار با سفیر روسیه در عراق، بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک و استفاده از نتایج آن برای تشکیل دولتی فدرال و فراگیر تأکید کرد
دفتر بارزانی اعلام کرد که روز یکشنبه، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۴ آبان ۱۴۰۴)، پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام میزبان ایلبورس کوتراشیف، سفیر روسیه در عراق بود.
در این دیدار که ماکسیم روبین، سرکنسول روسیه در اربیل نیز حضور داشت، اوضاع سیاسی، تحولات، رخدادها و چالشهای موجود در عراق و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین، روابط اربیل و بغداد و توافق اخیر میان دو طرف در خصوص ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان بررسی شد و ادامه و پیشبرد این توافق مهم ارزیابی گردید.
در بخش دیگری از این دیدار، گفتوگو دربارهی انتخابات آتی مجلس نمایندگان عراق، نتایج و گامهای پس از این فرآیند و همچنین نزدیک شدن دیدگاههای احزاب سیاسی عراق صورت گرفت.
پرزیدنت بارزانی، در این دیدار ضمن ابراز حمایت خود از برگزاری انتخابات در فضایی آزاد و دموکراتیک، تأکید کرد که نتایج انتخابات باید مبنایی برای تشکیل یک دولت فدرال قوی بر اساس قانون اساسی عراق و با مشارکت تمامی مؤلفهها و احزاب سیاسی باشد.
روابط میان روسیه با عراق و اقلیم کوردستان و توسعهی این روابط بخش دیگری از این دیدار را تشکیل میداد.