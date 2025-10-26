2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نچیروان بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، امروز یکشنبه ۲۶ اکتبر در یک گردهمایی انتخاباتی در منطقه آکری در استان دهوک شرکت کرد تا پیش از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق، از لیست ۲۷۵ این حزب حمایت کند.

بارزانی در جریان سخنرانی خود از رای‌دهندگان خواست تا به پارت دموکرات کوردستان رای دهند و تاکید کرد که حفظ قدرت این حزب برای حفاظت از حقوق مردم کورد حیاتی است.

بارزانی گفت:"اگر پارت دموکرات کوردستان قوی باشد، هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق کوردها را نقض کند، بنابراین به نامزدهای لیست ۲۷۵ پارت دموکرات کوردستان رای بدهید."

او تاکید کرد که پایبندی به قانون اساسی عراق نه فقط اقلیم کوردستان بلکه برای همه جوامع عراق، ضروری است.

وی افزود:"ما تاکید می‌کنیم که عدم اجرای قانون اساسی نه فقط به کوردستان، بلکه به تمام عراق، آسیب رسانده است، بنابراین اجازه ندهید که قانون اساسی دوباره با آرای شما نقض شود."

بارزانی دو اولویت را برای نامزدهای پارت دموکرات کوردستان برشمرد:«تضمین فدرالی بودن تمام قوانین مصوب، همانطور که روح تعادل و سازش مندرج در قانون اساسی ایجاب می‌کند، و اصلاح قوانین دولت مرکزی برای ارتقای رفاه و توسعه در اقلیم کوردستان.»

وی با فراخواندن مردم آکری، بردرش و مناطق اطراف به شرکت پرشور در انتخابات، از آنها خواست تا اطمینان حاصل کنند که تعداد آرای پارت دموکرات کوردستان از یک میلیون نفر فراتر رود.

او از نقش تاریخی پارت دموکرات کوردستان در توسعه اقلیم کردستان تمجید کرد و گفت:«پارت دموکرات کوردستان، سرزمینی ویران در منطقه‌ای بی‌ثبات را به یکی از مرفه‌ترین مکان‌ها در منطقه تبدیل کرده است. این حزب، پایه‌های دموکراسی و ایجاد یک جامعه متمدن در کوردستان را بنا نهاده است.»

بارزانی در پایان با پیامی از تداوم و امید خطاب به جوانان گفت:«پرچم ۷۹ سال مبارزه پارت دموکرات کوردستان برای آینده به شما تحویل داده شده است.»

تجمع در آکری جمعیت زیادی از هواداران را به خود جلب کرد که نشان دهنده شور و شوق فزاینده برای مبارزات انتخاباتی پارت دموکرات کوردستان در سراسر استان دهوک است.

ب.ن