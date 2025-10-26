دوریم پالو: آزادی عبدالله اوجالان برای پیشرفت موثرتر روند صلح بسیار حیاتی است

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – یکی از رهبران ارشد حزب کارگران کوردستان - پ.ک.ک. به خبرگزاری فرانسه گفت:«تضمین آزادی بنیانگذار زندانی پ.ک.ک. برای موفقیت روند صلح در ترکیه ضروری است.»

دوریم پالو، امروز یکشنبه ۲۶ اکتبر در مصاحبه‌ با خبرگزاری فرانسه، همزمان با شروع خروج کامل جنگجویان پ.ک.ک. از ترکیه، گفت:«آزادی عبدالله اوجالان برای پیشرفت موثرتر این روند بسیار حیاتی است.»

اوجالان، که پ.ک.ک. را در سال ۱۹۷۸ تاسیس کرد، به عنوان نماد قیام کوردها علیه ترکیه شناخته شده است که چهار دهه دیگر ادامه یافت و در آن حدود ۵۰ هزار نفر کشته شدند.

او که اکنون ۷۶ سال دارد، تلاش‌هایی را برای تغییر از درگیری مسلحانه به مبارزه سیاسی دموکراتیک برای احقاق حقوق کوردها در ترکیه رهبری کرده و این روند را از سلول زندان خود در جزیره امرالی در نزدیکی استانبول، جایی که از سال ۱۹۹۹ در آن نگهداری می‌شود، رهبری کرده است.

پ.ک.ک بارها خواستار آزادی او شده است.

پالو به خبرگزاری فرانسه گفت:«او کسی است که این روند را آغاز کرد. او باید بتواند به راحتی با مردم ملاقات کند و در گفت‌وگوها شرکت کند.» پالو گفت که شرایط او باید «فورا» بهبود یابد. «انجام چنین روند مهمی در انزوا یا در شرایط زندان بسیار دشوار است. آزادی او برای پیشرفت موثرتر این روند بسیار مهم است.»

پالو تاکید کرد که اقدام امروز یکشنبه اقدامی برای محافظت از روند صلح در برابر «تحریکات» بود و همچنین نسبت به استفاده از «زبان تفرقه‌انگیز» هشدار داد. «در فضای سیاسی، کسانی هستند که مخالف این روند هستند و کسانی که از آن حمایت می‌کنند. ما نمی‌گوییم که همه باید رویکرد یکسانی داشته باشند، فقط باید به زبانی که استفاده می‌شود توجه کنیم.»

«یک شبه اتفاق نمی‌افتد»

او گفت پ.ک.ک می‌داند که روند صلح زمان می‌برد.

پالو افزود:«ما به این موضوع به عنوان یک موضوع ناامیدکننده نگاه نمی‌کنیم و نمی‌گوییم که «ترکیه هیچ اقدامی نکرده است... چنین فرآیندهایی یک شبه یا در عرض چند ماه اتفاق نمی‌افتند... بدون شک، مراحلی وجود خواهد داشت که در آنها طولانی یا گاهی متوقف می‌شوند، سپس مسیر دوباره باز می‌شود. اما برای اینکه آنها بیشتر در مسیر درست باشند... باید گام‌های خاصی برداشته شود.»

پیش از این، پ.ک.ک از آنکارا خواسته بود تا اقدامات قانونی را برای تنظیم وضعیت شبه‌نظامیانی که از مبارزه مسلحانه دست کشیده‌اند و می‌خواهند برای شرکت در روند دموکراتیک به ترکیه بازگردند، تسریع کند و گفت که «گام‌های مهمی» باید برداشته شود.

اما پ.ک.ک با اقدام خود برای از بین بردن اولین محموله سلاح در ماه ژوئیه، با حسن نیت عمل کرده بود و اکنون تمام شبه‌نظامیان خود را از ترکیه خارج می‌کند.

این مقام پ.ک.ک اظهار داشت:«با این گام‌ها، ما نه تنها به مردم ترکیه، بلکه به جهان نشان داده‌ایم که تا چه اندازه در مورد حل این مسئله صادق و جدی هستیم.»

ای‌اف‌پی/ب.ن