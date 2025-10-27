آمنە زکری: دولت قدرتمند در اقلیم کوردستان، ضامن تحقق حقوق کوردها در بغداد است

عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان ضمن انتقاد شدید از عملکرد برخی احزاب داخلی برای تأخیر در تشکیل کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان، این اقدام را «به سخره گرفتن رأی مردم» و تلاشی برای استفاده از مانع‌تراشی به عنوان یک دستاورد انتخاباتی توصیف کرد

3 ساعت پیش

آمنە زکری، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، در آستانه‌ی انتخابات پارلمانی عراق، با تأکید بر نقش محوری این حزب، اعلام کرد که هدف اصلی از حضور قدرتمند در بغداد، وادار کردن دولت فدرال به «اجرای کامل قانون اساسی» و تحقق اصول سه‌گانه‌ی «شراکت، توازن و توافق» است. وی ضمن انتقاد شدید از عملکرد برخی احزاب داخلی برای تأخیر در تشکیل کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان، این اقدام را «به سخره گرفتن رأی مردم» و تلاشی برای استفاده از مانع‌تراشی به عنوان یک دستاورد انتخاباتی توصیف کرد.

در بحبوحه‌ی کارزارهای انتخاباتی عراق، آمنە زکری، عضو ارشد پارت دموکرات کوردستان، در گفتگویی تفصیلی با تلویزیون کوردستان ۲۴، به تشریح راهبردهای این حزب در قبال بغداد و مسائل داخلی اقلیم پرداخت.

هدف در بغداد: اجرای قانون اساسی و پایان مرکزگرایی

خانم زکری با اشاره به اینکه عراق جدید بر پایه‌ی سه اصل بنیادین شراکت، توازن و توافق بنا شده است، تصریح کرد: «یکی از مشکلات اصلی ما با عراق، عدم اجرای قانون اساسی است. بیش از ۵۲ ماده از قانون اساسی، از جمله ماده‌ی کلیدی ۱۴۰، هنوز اجرا نشده است. رهبران کنونی بغداد باوری به نظام فدرال ندارند و در مقابل، کوردستان نیز هرگز دیکتاتوری و مرکزگرایی را نخواهد پذیرفت.»

وی تأکید کرد که شعار انتخاباتی پارت دموکرات، حضور قدرتمند در بغداد برای نظارت بر اجرای کامل قانون اساسی است. به گفته‌ی او، «عمق راهبردی اقلیم کوردستان، بغداد است» و پارت دموکرات به عنوان یک حزب واقع‌بین، همواره تلاش کرده تا از مسیر گفتگو و دیالوگ، مشکلات را حل کند، اما هرگز از حقوق مسلم ملت کورد کوتاه نخواهد آمد.

انتقاد از تأخیر در تشکیل کابینه‌ی نهم: برخی، مانع‌تراشی را دستاورد می‌دانند

عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات در بخش دیگری از سخنان خود، به بن‌بست تشکیل کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان پرداخت و انگشت اتهام را به سوی برخی رقبای سیاسی نشانه رفت. وی گفت: «تمام تلاش ما این بود که دولت جدید تشکیل شود، اما متأسفانه هر بار با خواسته‌های جدیدی روبرو می‌شدیم که هدف اصلی آن، مانع‌تراشی بود، نه مشارکت واقعی.»

آمنە زکری با اشاره به اینکه برخی جریان‌های سیاسی، بزرگ‌ترین دستاورد خود را ممانعت از تشکیل دولت معرفی می‌کنند، این رویکرد را بی‌احترامی به اراده و رأی مردم کوردستان دانست و افزود: «این چه دستاوردی است که شما علناً بگویید من به صندوق رأی و تصمیم مردم باور ندارم؟ تنها جریانی که از رأی و کرامت مردم کوردستان دفاع می‌کند، پارت دموکرات است و تاریخ گواه این مدعاست.»

وی به نمونه‌هایی از انعطاف‌پذیری پارت دموکرات در گذشته، از جمله واگذاری پست نخست‌وزیری به اتحادیه‌ی میهنی در سال ۲۰۰۹ به درخواست مرحوم مام جلال برای حفظ انسجام داخلی آن حزب، اشاره کرد و گفت این رویکرد همچنان ادامه دارد، اما طرف مقابل باید به استحقاق انتخاباتی و اصول دموکراسی پایبند باشد.

پارت دموکرات، مدافع اصلی کرامت و دستاوردهای کوردستان

خانم زکری با تأکید بر اینکه «پارت دموکرات ابزار و کوردستان هدف است»، این حزب را نماینده‌ی مسئله‌ی کورد در هر چهار بخش کوردستان معرفی کرد. او به نقش کلیدی پرزیدنت بارزانی در تثبیت حقوق اقلیت‌ها و جایگاه نیروی پیشمرگه در قانون اساسی عراق اشاره کرد و گفت: «زمانی که خطر موجودیت اقلیم را تهدید می‌کرد، این پارت دموکرات بود که پیشگام مقاومت شد و مانند سپری از خاک و مردم دفاع کرد.»

وی همچنین به دستاوردهای کابینه‌ی نهم به ریاست مسرور بارزانی اشاره کرد و اظهار داشت: «علی‌رغم تمام بحران‌های ساختگی امنیتی، سیاسی و اقتصادی، این کابینه توانست معجزه بیافریند و شاهکارهای بزرگی در زمینه‌های اقتصادی، عمرانی، کشاورزی، امنیت و بانکداری کردن حقوق کارمندان خلق کند.»

در پایان، آمنە زکری بر باور عمیق پارت دموکرات به مشارکت واقعی زنان تأکید کرد و از تصویب سهمیه‌ی ۱۵ درصدی برای زنان در کمیته‌ی مرکزی و تدوین پروژه‌های قانونی برای تقویت جایگاه آنان در ساختارهای حزبی و دولتی خبر داد.