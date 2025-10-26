10 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – وزارت بهداشت لبنان، امروز یکشنبه ۲۶ اکتبر، اعلام کرد که حملات اسرائیل به جنوب و شرق این کشور، علیرغم توافق آتش‌بس جاری، سه کشته برجای گذاشته است. اسرائیل ادعا کرده است که دو عضو گروه شبه‌نظامی حزب‌الله مورد حمایت ایران را هدف قرار داده است.

مقامات گفتند که یک نفر در "حمله دشمن، اسرائیل" به یک خودرو در ناقوره، در استان صور، کشته شده است، در حالی که حمله دیگری به یک وسیله نقلیه در نبی شیت، در منطقه بعلبک در شرق این کشور، منجر به مرگ دیگری شده است.

بعدا، وزارت بهداشت اعلام کرد که حمله دیگری به شهر الحفیر، که آن هم در منطقه بعلبک است، منجر به مرگ یک تبعه سوری و زخمی شدن یک سوری دیگر شده است.

با وجود آتش‌بس تقریبا یک ساله، اسرائیل به حملات خود به لبنان ادامه داده و اغلب می‌گوید که مواضع حزب‌الله را هدف قرار می‌دهد.

ارتش اسرائیل امروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که علی حسین الموسوی را در شرق لبنان کشته است و او را "یک دلال و قاچاقچی سلاح از طرف حزب‌الله" توصیف کرد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که همچنین یک نماینده محلی حزب‌الله به نام عبدالمحمود السید را در جنوب لبنان کشته است.

اسرائیل در هفته‌های اخیر حملات خود را تشدید کرده و در چند روز گذشته چندین حمله مرگبار انجام داده است.

سازمان ملل متحد امروز یکشنبه اعلام کرد که یک پهپاد اسرائیلی نارنجکی را در نزدیکی نیروهای حافظ صلح خود در کفر کیلا در جنوب لبنان پرتاب کرده و یک تانک اسرائیلی به سمت نیروی گشت‌زنی شلیک کرده است.

نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفیل) گفت:«این اقدامات نیروهای دفاعی اسرائیل نقض حاکمیت لبنان است و بی‌توجهی به ایمنی و امنیت نیروهای حافظ صلح را نشان می‌دهد.»

هفته گذشته، یک گزارشگر ویژه سازمان ملل به خبرگزاری فرانسه گفت که حملات مرگبار اسرائیل به وسایل نقلیه ظاهرا غیرنظامی در لبنان می‌تواند به عنوان جنایات جنگی محسوب شود، علیرغم ادعای اسرائیل مبنی بر هدف قرار دادن اعضای حزب‌الله.

به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس سال گذشته، قرار بود نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان عقب‌نشینی کنند و حزب‌الله نیز قرار بود به شمال رودخانه لیتانی عقب‌نشینی کرده و هرگونه زیرساخت نظامی در جنوب را برچیند.

طبق این توافق، فقط ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) قرار است در جنوب این کشور مستقر شوند.

دولت لبنان تحت فشار آمریکا و از ترس تشدید حملات اسرائیل، به سمت خلع سلاح حزب‌الله حرکت کرده است، طرحی که این جنبش و متحدانش با آن مخالفند.

علیرغم مفاد آتش‌بس، اسرائیل نیروهای خود را در پنج نقطه مرزی که استراتژیک می‌داند، مستقر کرده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن‌