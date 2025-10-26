کمیسیون عالی انتخابات عراق ۵۴۰ تخلف انتخاباتی را گزارش کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – کمیسیون عالی انتخابات عراق، امروز یکشنبه ۲۶ اکتبر اعلام کرد که در مجموع ۵۴۰ تخلف در جریان تبلیغات جاری برای انتخابات مجلس نمایندگان عراق ثبت شده است که ۶۲ مورد آن قبل از شروع رسمی تبلیغات رخ داده است.
جمانه غلای، سخنگوی کمیسیون، به کوردستان۲۴ گفت که این کمیسیون به همه نامزدها و احزاب سیاسی دستور داده است که پوسترها و تصاویر تبلیغاتی خود را ظرف یک ماه پس از برگزاری انتخابات جمعآوری کنند. وی افزود که عدم رعایت این دستور منجر به جمعآوری آنها توسط کمیسیون خواهد شد و هزینه آن بر عهده نامزدها خواهد بود.
غلای گفت:"نامزدها یک ماه فرصت دارند تا به محض پایان روند رایگیری، پوسترها و تصاویر خود را از خیابانها و اماکن عمومی جمعآوری کنند. در صورت عدم انجام این کار، کمیسیون با استفاده از وجوهی که احزاب قبلا به عنوان ضمانت واریز کردهاند، اقدام خواهد کرد."
او همچنین تایید کرد که کمیسیون عالی انتخابات آمار نهایی رد صلاحیت نامزدها را منتشر کرده و گفت که ۸۳۷ نامزد از شرکت در ششمین دور انتخابات مجلس عراق محروم شدهاند.
غلای پیش از این اعلام کرده بود که دوره تبلیغات انتخاباتی رسما از ۳ اکتبر آغاز میشود و در ۸ نوامبر، پیش از انتخابات که قرار است در ۱۱ نوامبر برگزار شود، به پایان میرسد.
طبق اعلام کمیسیون عالی انتخابات، ۲۱,۴۰۴,۲۹۱ شهروند در سراسر عراق واجد شرایط رای دادن هستند.
در انتخابات امسال، ۳۸ حزب سیاسی، ۳۱ ائتلاف و ۷۵ لیست انفرادی شرکت خواهند کرد و در مجموع ۷۷۶۸ نامزد - ۵۵۲۰ مرد و ۲۲۴۸ زن - برای کسب کرسیهای مجلس نمایندگان عراق رقابت خواهند کرد.
ب.ن