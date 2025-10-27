پارلمان عراق: نخستوزیر در بحران آب کمکار است
کمیتهی کشاورزی و آب پارلمان عراق میگوید بغداد به تعهدات خود در قبال ترکیه عمل کرده، اما آنکارا سهم آب عراق را افزایش نداده است
کمیتهی کشاورزی و آب پارلمان عراق، انتقادهای تندی را از نحوهی برخورد محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، با بحران آب مطرح و او را به کمکاری متهم کرد. این کمیته تأکید کرد که بغداد تمامی وعدههای خود را به ترکیه عملی کرده است، اما در مقابل، آنکارا سهم آب عراق را افزایش نداده است.
سائر مخیف، عضو این کمیته، اظهار داشت: «دولت در مسئلهی آب کمکار است. با وجود اینکه عراق تمامی توافقات خود را با ترکیه، از فعالسازی خط لولهی جیهان گرفته تا واگذاری پروژههای سرمایهگذاری به شرکتهای ترکیهای، اجرا کرده است، اما آنکارا همچنان آب کافی را به عراق نمیدهد.»
تأثیر بحران آب بر کشاورزی و محیط زیست
بحران آب تأثیر مستقیمی بر بخش کشاورزی گذاشته است، به ویژه در استان میسان که بیش از ۶۰ درصد از جمعیتی آن به کشاورزی وابسته هستند. مجید سعدی، مدیر کشاورزی میسان، هشدار داد که طرح کشاورزی تابستانه به طور کامل متوقف شده و بیش از ۹۰ درصد از تالابها خشک شدهاند.
این وضعیت منجر به مهاجرت گستردهی ساکنان مناطق تالابی و فروش گاومیشهای آنها با قیمتی ارزان شده است، زیرا این حیوانات نمیتوانند در محیطی خشک زندگی کنند.
بحران به وضوح در سطح آب رودخانههای دجله و فرات نیز مشهود است. تصاویر و ویدئوها نشان میدهند که سطح آب به شکلی خطرناکی کاهش یافته است، به گونهای که در برخی مناطق بغداد، جزایر گلی شکل گرفته و شهروندان میتوانند با پای پیاده از رودخانه عبور کنند.
هشدار کارشناسان و وضعیت راهبردی آب
کارشناسان هشدار میدهند که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، ذخایر آب راهبردی کشور به خطر خواهد افتاد و پیشبینی میشود سد موصل تا پایان ماه نوامبر (آبان/آذر) خشک شود.
عراق به عنوان یکی از پنج کشوری جهان که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی دیدهاند، شناخته میشود و در چهار سال گذشته با چهار فصل خشکسالی مواجه بوده است که آخرینی آنها «شدیدترین خشکسالی در ۸۰ سال گذشته» به شمار میرود.