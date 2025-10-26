مارک ساوایا: از اولویتهای ما در عراق حذف گروههای شبهنظامی غیرقانونی است
اربیل (کوردستان٢٤) – فرستاده ویژه آمریکا به عراق، تاکید کرد که آمریکا از یک دولت مستقل در عراق حمایت میکند. او گفت که حذف گروههای شبهنظامی عراق را در اولویت کار خود قرار دادهاند.
یکشنبه ۲۶ اکتبر مارک ساوایا، فرستاده ویژه آمریکا به عراق، به ساندی تایمز بریتانیا گفت:«روابط بین آمریکا و عراق حساس است. با همه طرفها در این کشور کار میکنیم تا به شریکی واقعی برای آمریکا تبدیل شود.»
وی افزود:«آمریکا در عراق از یک دولت مستقل حمایت میکند.»
همچنین تاکید کرد:«از اولویتهای ما در عراق، حذف گروههای شبهنظامی غیرقانونی است.»
مارک ساوایا، روز یکشنبه ۱۹ اکتبر توسط تونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به عنوان فرستاده آن کشور به عراق معرفی شد.
ترامپ در مورد او گفت:«درک عمیق مارک از روابط بین عراق و آمریکا به پیشبرد منافع مردم آمریکا کمک میکند.»
ب.ن