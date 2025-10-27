مارک ساوایا: حذف گروههای مسلح در عراق اولویت آمریکاست
فرستادهی ویژهی آمریکا به عراق تأکید کرد که واشنگتن حذف گروههای مسلح غیرقانونی را اولویت خود میداند
مارک ساوایا، فرستادهی ویژهی آمریکا به عراق، تأکید کرد که آمریکا از دولت مستقل در عراق حمایت میکند. او همچنین گفت که حذف گروههای مسلح در این کشور، اولویت واشنگتن است.
ساوایا روز یکشنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۴ آبان ۱۴۰۴) در گفتوگو با روزنامهی بریتانیایی "ساندی تایمز" اظهار داشت که روابط میان آمریکا و عراق حساس است و واشنگتن با تمامی طرفهای داخلی این کشور همکاری میکند تا عراق به شریکی واقعی برای آمریکا تبدیل شود.
انتصاب ساوایا توسط رئیسجمهور ترامپ
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز یکشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۸ مهر ۱۴۰۴) مارک ساوایا را به عنوان فرستادهی ویژهی کشورش در عراق منصوب کرده بود.
ترامپ در آن زمان ساوایا را ستوده و گفته بود: «درک عمیق مارک از روابط میان عراق و آمریکا، به پیشبرد منافع مردم آمریکا کمک خواهد کرد.»