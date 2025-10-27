موساد: شبکهی مخفی سپاه پاسداران دستگیر شد
سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد) از دستگیری یک افسر ارشد سپاه پاسداران خبر داد
سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد)، سپاه پاسداران ایران را متهم کرد که در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، پشتپردهی یک سلسله تلاش برای حمله به اهداف یهودی و اسرائیلی در چندین کشور جهان بوده است.
بر اساس بیانیهی منتشر شده از سوی دفتری نخستوزیر اسرائیل، «موساد یک افسر ارشد سپاه پاسداران به نام "سردار عمار" را به عنوان ناظر اصلی این توطئهها دستگیر کرده است.» در این بیانیه آمده است: «این شبکه تحت فرماندهی مستقیم اسماعیل قاآنی، فرماندهی نیروی قدس، فعالیت میکرده و تلاش داشته حملات تروریستی را در کشورهایی مانند استرالیا، یونان و آلمان انجام دهد.»
تاکتیک "ترور بدون رد پای ایران"
موساد فاش کرد که «این شبکه تاکتیک "ترور بدون اثر انگشت ایران" را دنبال میکرده است، به گونهای که بر "استخدام افراد خارجی، استفاده از مجرمان و ارتباطات رمزگذاری شده" تکیه داشته است.» هدف از این تاکتیک، این بوده که ایران بتواند از مسئولیت این حملات شانه خالی کند.
بر اساس اطلاعات موساد، «تلاشهای اطلاعاتی مشترک با سازمانهای اطلاعاتی کشورهای متحد منجر به خنثیسازی دهها توطئه شده و جان بسیاری از افراد بیگناه نجات یافته است. تحقیقات نشان داده است که این شبکه مستقیماً مسئول تلاشهایی بوده که اسرائیلیها و یهودیان را در داخل و خارج از اسرائیل هدف قرار داده است.»
واکنشهای بینالمللی به فعالیتهای مشکوک
در ماه اوت ۲۰۲۵ (مرداد/شهریور ۱۴۰۴)، دولت استرالیا، احمد صادقی، سفیر ایران را از کشورش اخراج کرد و گامهایی برای شناسایی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی برداشته است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که سازمان اطلاعات استرالیا ارتباطاتی میان تهران و حملات آتشسوزی به یک کنیسهی یهودی در ملبورن و یک رستوران در سیدنی کشف کرد. همزمان، آلمان نیز پس از دستگیری یک مظنون به جاسوسی از مؤسسات یهودی در برلین، سفیر ایران را احضار کرده است.
در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۲/۱۴۰۳)، پلیس یونان چندین مظنون ایرانی و افغانستانی را دستگیر کرد که متهم به برنامهریزی برای حملات آتشسوزی به یک هتل اسرائیلی و یک کنیسهی یهودی در آتن، پایتخت این کشور، بودند.