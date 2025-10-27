رئیس دوره‌ی انتقالی سوریه برای بررسی شماری از مسائل مهم، به عربستان سعودی سفر می‌کند

5 ساعت پیش

خبرگزاری رسمی سوریه "سانا" اعلام کرد که فردا سه‌شنبه، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۶ آبان ۱۴۰۴)، احمد شرع، رئیس دوره‌ی انتقالی سوریه، به منظور بررسی شماری از مسائل مهم با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به این کشور سفر می‌کند.

بر اساس همین منبع، شرع در طول سفر خود به عربستان سعودی، تقویت همکاری‌های مشترک میان دو کشور، به ویژه در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی، و همچنین شماری از مسائل مهم دیگر را با ولیعهد عربستان سعودی بررسی خواهد کرد.

سانا همچنین اشاره کرد که رئیس دوره‌ی انتقالی سوریه در طول سفر خود به عربستان سعودی، در "کنفرانس ابتکار آینده‌ی سرمایه‌گذاری" که در ریاض، پایتخت این کشور برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.

کنفرانس "ابتکار آینده‌ی سرمایه‌گذاری" امروز دوشنبه آغاز می‌شود و تا روز پنجشنبه، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴)، ادامه خواهد داشت و نزدیک به ۸ هزار نفر از سراسر جهان در آن شرکت می‌کنند.

این سفر، سومین سفر رسمی رئیس دوره‌ی انتقالی سوریه به عربستان سعودی از زمان سقوط رژیم بشار اسد در اواخر سال گذشته است.