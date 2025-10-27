۱۹ هزار نفر از کمپ الهول به عراق بازگردانده شدند

وزارت مهاجرت و آوارگان عراق از بازگشت ۱۹ هزار شهروند عراقی از کمپ الهول سوریه خبر داد و بر موفقیت برنامه‌های توانبخشی و ادغام مجدد آنان در جامعه تاکید کرد.

5 ساعت پیش

وزارت مهاجرت و آوارگان عراق اعلام کرد که تاکنون ۱۹ هزار شهروند عراقی از کمپ الهول در سوریه به کشور بازگردانده شده‌اند. این وزارتخانه فاش کرد که بازگشتگان شامل زنان، کودکان، جوانان و سالمندان هستند که در چارچوب یک برنامه‌ی توانبخشی دقیق برای آماده‌سازی جهت ادغام مجدد در جامعه قرار گرفته‌اند. وزارتخانه همچنین تاکید کرد که توانسته‌اند از بروز هرگونه تنش با ساکنان مناطق محل سکونت آنان جلوگیری کنند.

علی عباس، سخنگوی این وزارتخانه، اظهار داشت که از سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) و بر اساس تصمیم دولت عراق، فرآیند انتقال خانواده‌ها ۲۹ بار انجام شده است. وی افزود: «این اقدام با هماهنگی مشاور امنیت ملی، فرماندهی عملیات مشترک و سازمان‌های بین‌المللی صورت گرفته است.» بر اساس آمار‌های اولیه، پیش از این حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ شهروند عراقی در این کمپ حضور داشتند.

سخنگوی وزارتخانه توضیح داد که بازگشتگان پس از بازرسی‌های امنیتی دقیق، به "مرکز امل" منتقل می‌شوند. در این مرکز، بر اساس یک فرم ارزیابی اولیه که میزان تاثیرپذیری از ایدئولوژی افراطی را مشخص می‌کند، دسته‌بندی می‌شوند. سپس، برنامه‌های توانبخشی ویژه‌ای برای هر گروه سنی متفاوت (کودکان، جوانان، زنان) به اجرا در می‌آید.

وی تاکید کرد که ۷۸ برنامه‌ی توانبخشی متنوع اجرا شده است. این برنامه‌ها توسط نهاد‌های دولتی، دانشگاه‌های عراق (مانند بغداد و نینوا) و سازمان‌های بین‌المللی اداره می‌شوند. تیم‌های متخصص روانشناسی و افسران امنیتی آموزش‌دیده، بر آماده‌سازی فکری و روانی بازگشتگان نظارت می‌کنند.

عباس در پایان گفت: «یکی از برجسته‌ترین نقاط موفقیت این فرآیند، جلوگیری از بروز هرگونه درگیری و تنش میان بازگشتگان و مردم منطقه بوده که این امر از طریق برنامه‌های آشتی ملی تضمین شده است.»