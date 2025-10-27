مسروور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۵ آبان ۱۴۰۴)، از اداره‌ی مستقل سوران بازدید می‌کند و قرار است پروژه‌ی پل روگذر ورودی شهر را رسماً افتتاح کند

مسروور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۵ آبان ۱۴۰۴)، از اداره‌ی مستقل سوران بازدید می‌کند و قرار است پروژه‌ی پل روگذر ورودی شهر را رسماً افتتاح کند.

در طول این بازدید، رئیس دولت اقلیم کوردستان به صورت مستقیم بر روند کار‌های دو پروژه‌ی دیگر نظارت خواهد کرد که شامل طراحی جدید گلی علی‌بیگ و پروژه‌ی خیابان ۴۰ متری (فاز اول) است.

جزئیات پروژه‌ای که رئیس دولت افتتاح می‌کند:

در تاریخ ۲۸ مه ۲۰۲۴ (۸ خرداد ۱۴۰۳)، سنگ بنای پل روگذر سوران توسط مسروور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، همزمان با چندین پروژه‌ی دیگر به عنوان بخشی از برنامه‌ی توسعه‌ی زیرساخت‌های جاده‌ای در این منطقه گذاشته شد.

در سخنرانی مراسم سنگ بنا، رئیس دولت بر توسعه‌ی شهرک‌ها و روستا‌ها تاکید کرد و نه تنها تمرکز بر مراکز استان‌ها.

این پروژه که یک سال پیش از موعد مقرر خود به اتمام رسیده و به بهره‌برداری مسافران منطقه می‌رسد؛ دروازه‌ی سوران، جاده‌های اربیل، مرگه‌سور، رواندز و چومان را به یکدیگر متصل می‌کند.

طراحی و ویژگی‌های پروژه:

- این پل روگذر، بلندترین پل در سطح اقلیم کوردستان است.

- از یک جاده‌ی اصلی دو بانده به طول ۲۹۰۵ متر تشکیل شده است.

- هر باند شامل ۳ لاین است.

- تاثیر زیادی در کاهش ترافیک و حوادث رانندگی خواهد داشت.

بودجه و مدت زمان تکمیل:

- بیش از ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دینار برای آن اختصاص یافته است.

- این پروژه توسط شرکت‌ها و نیروی کار داخلی اجرا شده است.

- ۹۰۰ روز برای تکمیل آن تعیین شده بود، اما پیش از موعد خود به پایان رسید.