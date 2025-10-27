دیده‌بان سبز عراق اعلام کرد کارخانه‌های بدون مجوز عامل آلودگی هوای بغداد هستند و دولت تاکنون راه حل‌ی برای این معضل نیافته است.

5 ساعت پیش

دیده‌بان سبز عراق اعلام کرد که کارخانه‌هایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، هوای بغداد را آلوده کرده‌اند و دولت نیز تاکنون هیچ راه‌حل‌ی برای این موضوع پیدا نکرده است.

دیده‌بان سبز عراق دلایل آلودگی هوای بغداد را فاش کرد و گفت: «یکی از دلایل آلودگی محیط زیست و هوای بغداد به نهاد‌های ذی‌ربط باز می‌گردد که از کارخانه‌های آجر و قیر بدون مجوز بازخواست نمی‌کنند و آن‌ها را نمی‌بندند؛ این کارخانه‌ها در آلودگی هوای شهر نقش دارند.»

این دیده‌بان همچنین اشاره کرد که این کارخانه‌ها از سوخت با کیفیت‌ی پایین استفاده می‌کنند که منجر به انتشار بوی نامطبوع و آلودگی محیط زیست می‌شود. این در حالی است که مسئولان بار‌ها وعده‌ی پیگرد قانونی و بستن پروژه‌های متخلف را داده‌اند.

دیده‌بان سبز عراق همچنین فاش کرد که سوزاندن زباله در بغداد ادامه دارد و بی‌توجهی دولت به این مسئله باعث افزایش این تخلفات شده است. همچنین بر اساس آمار‌های IQ AIR، بغداد یکی از شهر‌هایی در جهان است که آلوده‌ترین آب و هوا را دارد.

دیده‌بان سبز عراق در ادامه گفت: «اگر مسئولان این مشکل را حل نکنند و وضعیت را بهبود نبخشند، در روز‌های آینده آلودگی محیط زیست بغداد که ناشی از فعالیت‌های صنعتی این شهر است، افزایش خواهد یافت.»

اقدامات دولت اقلیم کوردستان برای پاکسازی هوا

روز سه‌شنبه، ۱۹ اوت ۲۰۲۵ (۲۸ مرداد ۱۴۰۴)، فرماندار اربیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که در چارچوب تلاش‌ها برای ارزیابی آب و هوا و مقابله با مشکلات زیست‌محیطی، دولت اقلیم کوردستان طرح‌ی برای نصب پنج دستگاه اندازه‌گیری آب و هوا در شهر اربیل در نظر گرفته است. این دستگاه‌ها برای اندازه‌گیری دقیق آب و هوا و حل مشکلات آلودگی محیط زیست به کار گرفته خواهند شد که گام‌ی مهم برای هر شهری است.

پروژه‌ی روشنایی

از سوی دیگر، پروژه‌ی "روشنایی" برای تامین برق ۲۴ ساعته، تاثیر چشمگیری بر کاهش آلودگی محیط زیست داشته است. اجرای این پروژه در چندین شهر و شهرک اقلیم کوردستان، منجر به حذف تعداد زیادی از مولد‌های خصوصی شده است. بر اساس آمار‌ها، در چارچوب پروژه‌ی روشنایی بیش از ۱۲۶۰ مولد در سطح کوردستان حذف شده‌اند که این امر تاثیر قابل توجه‌ی در کاهش دود و سر و صدا داشته است.

بستن پالایشگاه‌های غیرقانونی

دولت اقلیم کوردستان، چندین اقدام دیگر برای پاکسازی محیط زیست اربیل در پیش گرفته است. یکی از گام‌های برجسته، کمپین بستن پالایشگاه‌های غیرقانونی بوده است. در این چارچوب، حکم بستن برای ۱۳۸ پالایشگاه غیرقانونی صادر شده بود که از این تعداد ده‌ها پالایشگاه بسته شدند. این پالایشگاه‌ها به دلیل عدم پایبندی به دستورالعمل‌های زیست‌محیطی و بهداشتی، به عنوان عامل‌ی اصلی آلودگی هوای شهر محسوب می‌شدند.