گفتوگوی مسرور بارزانی و سفیر روسیه درباره انتخابات پارلمانی عراق و تحولات منطقه
نخستوزیر اقلیم کوردستان در اربیل میزبان سفیر روسیه در عراق بود و طرفین درباره گسترش روابط دوجانبه و آخرین تحولات عراق و منطقه تبادل نظر کردند.
امروز دوشنبه، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۵ آبان ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، از ایلبروس کوتراشیف، سفیر روسیه در عراق، استقبال کرد.
بر اساس بیانیهی دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار که ماکسیم روبین، سرکنسول روسیه در اقلیم کوردستان نیز حضور داشت، توسعهی روابط دوجانبه و آخرین تغییرات وضعیت عمومی عراق و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین اشاره شده است که در بخش دیگری از این گفتوگوها، دربارهی روند انتخابات مجلس نمایندگان عراق تبادل نظر شد.