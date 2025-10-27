مسرور بارزانی پل روگذر راهبردی سوران را افتتاح کرد؛ تاکید بر توسعه گردشگری و زیرساختها
نخستوزیر اقلیم کوردستان در سفر به سوران، پل روگذر ورودی این شهر را افتتاح و از پروژههای راهبردی گردشگری و جادهای بازدید کرد و بر توسعهی زیرساختها برای جذب گردشگران جهانی تاکید ورزید
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز دوشنبه، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۵ آبان ۱۴۰۴)، در سفری به ادارهی مستقل سوران، ضمن افتتاح پل روگذر راهبردی ورودی این شهر، از پروژههای مهم توسعهی زیرساختها و گردشگری نیز بازدید کرد.
این پروژهها شامل نوسازی استراحتگاه گلی علیبیگ و بررسی پیشرفت پروژهی جادهی دو باندهی سالن مراسم - محلهی آزادی بود که همگی با هدف ارتقای سطح خدمات و جذب گردشگران بیشتر به مناطق کوردستانی در حال اجرا هستند.
افتتاح پل روگذر ورودی سوران: نمادی از توسعهی زیرساختها
مسرور بارزانی در مراسم افتتاح پل روگذر ورودی سوران، که بلندترین پل روگذر در سطح اقلیم کوردستان محسوب میشود، سخنرانی کرد. این پروژهی راهبردی، یک سال زودتر از موعد مقرر (۹۰۰ روز) به پایان رسیده و به بهرهبرداری رسید. بارزانی در این مراسم اظهار داشت:
"این بخشی از پروژههایی است که دولت اقلیم کوردستان برای توسعهی راهها و بهبود ترافیک در شهرها در دست اجرا دارد؛ هم برای اینکه گردشگران بتوانند بیشتر از این منطقهی بسیار جذاب بازدید کنند و هم مردم ما بتوانند بهتر از این راهها بهرهمند شوند و هم برای ایمنی خودشان با این سطح بالایی که ساخته شده است. این واقعاً مایهی افتخار است، من از شرکت مجری تشکر میکنم و امیدوارم همیشه موفق باشند."
وی همچنین از شهروندان خواست تا "دستورالعملهای وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان در خصوص ترافیک را رعایت کنند، ایمنی خود و هموطنانشان را در نظر بگیرند و مانند همیشه، درخواست دیگری نیز دارم: از محیط زیست کشور خود محافظت کنید."
این پل روگذر که در ۲۸ مه ۲۰۲۴ (۸ خرداد ۱۴۰۳) سنگ بنای آن توسط نخستوزیر گذاشته شده بود، بخشی از طرح گسترش زیرساختهای جادهای منطقه است. این پل، ورودی سوران را به جادههای اربیل، میرگهسور، رواندوز و چومان متصل میکند. پل روگذر سوران دارای ۲,۹۰۵ متر طول و دو باند اصلی است که هر باند شامل ۳ لاین ترافیکی میشود و نقش مهمی در کاهش ترافیک و حوادث رانندگی خواهد داشت. بودجهی اختصاصیافته برای این پروژه بیش از ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دینار بوده و توسط شرکتها و نیروی کار داخلی اجرا شده است.
دستاوردهای کابینهی نهم در حوزهی زیرساختها
در دوران کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان، بیش از ۲,۱۶۸ پروژهی خیابانی در شهرها و شهرکها با بودجهی کلی ۲.۲ تریلیون دینار اجرا شدهاند. این پروژهها با استانداردهای جهانی و با رعایت تمامی الزامات مهندسی ترافیک انجام شدهاند. از دیگر اقدامات انجام شده در راستای تقویت زیرساختهای جادهای میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-۸۸۳ کیلومتر خطکشی خیابان.
- ۵۹ پل و زیرگذر.
- ۱۶,۰۰۰ علامت ترافیکی.
-۴۵ کیلومتر نردهی فلزی برای جادهها و خیابانها.
- ۲۹۶ گذرگاه عابر پیاده.
- ۱,۵۰۰ سرعتگیر.
- برای اولین بار، کارهای مهندسی ترافیک توسط تیمهای داخلی انجام شده است.
بازدید از پروژهی گردشگری گلی علیبیگ: چشماندازی جهانی برای سوران
نخستوزیر بارزانی همچنین از روند نوسازی استراحتگاه گلی علیبیگ با طرح جدید آن بازدید کرد. طرح جدید این استراحتگاه در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵ (۶ مرداد ۱۴۰۴) اعلام شد و در حال حاضر فاز اول اجرای این طرح گردشگری در حال انجام است. هدف اصلی این پروژه، توسعهی زیرساختهای بخش گردشگری در اقلیم کوردستان و بهویژه در محدودهی ادارهی مستقل سوران است.
بارزانی در حاشیهی این بازدید در گفتوگو با کوردستان۲۴ تاکید کرد: "در آینده، سوران به منطقهای بسیار دلپذیر برای گردشگری تبدیل خواهد شد. امیدواریم پروژهی جدید گلی علیبیگ به یک مقصد گردشگری جهانی تبدیل شود، نه تنها برای مردم اقلیم کوردستان یا عراق، بلکه گردشگران از خاورمیانه و کشورهای دیگر نیز بیایند و این طبیعت زیبا را ببینند." وی افزود: "ما نیاز داریم برخی از پروژههای بزرگ را که برای جذب گردشگران جهانی و انواع خاصی از گردشگران ضروری هستند، اجرا کنیم، بهویژه آن دسته از گردشگرانی که میآیند تا طبیعت کوردستان را از نزدیک ببینند، و همچنین مردم خودمان از ورود گردشگران بهرهمند شوند."
ایدهی این پروژه و طرح جامع آن، دو سال پیش با بازدید تیمی از دولت اقلیم کوردستان و دفتر نخستوزیر از ادارهی مستقل سوران برای تهیهی یک طرح جامع جهت توسعهی مکانهای گردشگری منطقه آغاز شد. سپس، طرح جامع بازطراحی گردشگری گلی علیبیگ و بیخال، تحت نظارت مستقیم نخستوزیر و توسط تیمی از کارشناسان بینالمللی با استانداردهای جهانی و مدرن آماده و طراحی شد. طرح جدید گلی علیبیگ یکی از پروژههای راهبردی بخش گردشگری ادارهی مستقل سوران و اقلیم کوردستان است که شامل کافیشاپها، رستورانها و اقامتگاهها برای لذت بردن گردشگران از طبیعت کوردستان و منطقه میشود.
بررسی پروژهی جادهی دو باندهی سالن مراسم - محلهی آزادی
در ادامهی برنامههای خود، مسرور بارزانی از پروژهی جادهی دو باندهی سالن مراسم - محلهی آزادی در جادهی ۴۰ متری/ شهرستان مرکزی سوران نیز بازدید کرد. این پروژه با بودجهای نزدیک به ۵۲ میلیارد دینار عراقی توسط شرکت "کاوین گروپ" در حال اجرا است و یکی از پروژههای راهبردی ادارهی مستقل سوران محسوب میشود که مدت زمان تکمیل آن ۹۰۰ روز تعیین شده است.
بارزانی در این خصوص اظهار داشت: "امروز برای افتتاح پل روگذر ورودی سوران آمدیم که شکر خدا به پایان رسیده است. و این (جادهی دو باندهی سالن مراسم - محلهی آزادی) بخش دیگری از پروژهای دیگر در ساخت یک پل است که مدتی پیش آغاز شده و به زودی، انشاءالله، به پایان خواهد رسید. همهی اینها در خدمت مردم این منطقه است." وی تاکید کرد: "هدف ما این است که وضعیت این شهر، این منطقه را به طور کلی بهبود بخشیم و راهها را بهتر کنیم. توجه مردم را بیشتر به این منطقه جلب کنیم، این یک مکان گردشگری، یک مکان بسیار جذاب است."
این جادهی کمربندی، مرکز شهر را به ادارهی مستقل سوران متصل میکند که به کاهش ترافیک و تسهیل تردد شهروندان کمک شایانی خواهد کرد. طول این خیابان ۳,۲۰۰ متر است و از دو باند تشکیل شده که هر یک شامل ۳ لاین ترافیکی است. همچنین، پیادهرویی به عرض ۲.۵ متر و یک سیستم پیشرفتهی فاضلاب در طول مسیر ساخته میشود که به کنترل آب باران و حفاظت از زیرساختهای خیابان کمک خواهد کرد.
یکی از مهمترین بخشهای این پروژه، ساخت یک پل هیدرولیکی به طول ۲۹۰ متر است. این پل بر روی ۸ پایهی دوقلو و دو اباتمنت بنا میشود و شامل ۲۰۹ شمع با قطر ۱۲۰ سانتیمتر و عمق ۱۰ تا ۲۵ متر است. بلندترین نقطهی پل به ۳۲ متر میرسد که آن را به یکی از بلندترین پلها در سطح کوردستان و عراق تبدیل میکند. در این پروژه ۲۱۶ تیرآهن با ابعاد ۱۲۰ سانتیمتر استفاده میشود و مجموع ارتفاع برش و پر کردن خاک نزدیک به ۵۰ متر خواهد بود که نشاندهندهی مقیاس بزرگ کارهای مهندسی پروژه است.
نخستوزیر مسرور بارزانی در پایان سخنان خود بر تعهد دولت اقلیم کوردستان به توسعهی جامع تاکید کرد: "ما میخواهیم خدمات بیشتری به شهروندان ارائه دهیم. فرصتهای شغلی نیز برای مردم منطقه فراهم کنیم و بیشتر کاری کنیم که مردم بتوانند آسانتر از این مناطق زیبا بازدید کنند." وی افزود: "ما در برنامهی خود داریم که اکثر شهرها را با جادههای دو بانده به یکدیگر متصل کنیم، یعنی جادهها را عریضتر کنیم، خیابانهای بهتری بسازیم. همهی اینها در برنامه است. اما من نمیخواهم به تکتک آن مکانها اشاره کنم، تا زمانی که تکمیل شوند. پس از تکمیل، انشاءالله خودتان آنها را خواهید دید." اجرای این پروژهها گامی مهم در توسعهی زیرساختهای اقتصادی و خدماتی در سوران و اطراف آن محسوب میشود و سیمایی مدرن و متمدن به منطقه خواهد بخشید.