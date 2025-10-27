اسرائیل وضعیت اضطراری را برای مناطق نزدیک غزه لغو کرد

17 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، امروز دوشنبه ۲۷ اکتبر، اعلام کرد که اسرائیل برای اولین بار از زمان حمله حماس در اکتبر ۲۰۲۳، وضعیت اضطراری را برای مناطق نزدیک مرز غزه، لغو کرده است.

در بیانیه‌ای از دفتر کاتز آمده است:"من تصمیم گرفته‌ام توصیه (ارتش اسرائیل) را بپذیرم و برای اولین بار از ۷ اکتبر، وضعیت ویژه در جبهه داخلی را لغو کنم."

این تصمیم "نشان دهنده واقعیت امنیتی جدید در جنوب کشور است" و در حالی اتخاذ شد که آتش‌بس آغاز شده در ۱۰ اکتبر تا حد زیادی همچنان پابرجا بود.

وضعیت اضطراری که تا ۸۰ کیلومتری غزه در جنوب اسرائیل فعال بود، به مقامات، اختیارات ویژه‌ای برای حفظ نظم عمومی و تضمین ایمنی غیرنظامیان اعطا کرد.

همین وضعیت اضطراری در ژوئن ۲۰۲۵ پس از حملات اسرائیل به ایران که منجر به پرتاب موشک‌های تلافی‌جویانه از سوی جمهوری اسلامی شد، به طور موقت به کل اسرائیل گسترش یافت.

ب.ن