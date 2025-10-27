نواف کلیچ: ازسرگیری پروازها از فرودگاه سلیمانیه به ترکیه فعالیت بازرگانی دو طرفه را افزایش خواهد داد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس جمعیت صنعتگران و بازرگانان بین‌المللی در شمال کوردستان و ترکیه، می‌گوید که ازسرگیری پروازها از فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه به آن کشور، فعالیت بازرگانی بین ترکیه و استان سلیمانیه را افزایش می‌دهد.

امروز دوشنبه ۲۷ اکتبر، نواف کلیچ، رئیس جمعیت صنعتگران و بازرگانان بین‌المللی در شمال کوردستان و ترکیه، به کوردستان۲۴ گفت: ازسرگیری پروازها از فرودگاه سلیمانیه به ترکیه، تاثیرات مطلوبی خواهد داشت و فعالیت بازرگانی دو طرفه را افزایش خواهد داد. ما می‌خواهیم کالاها و تولیدات ترکیه به میزان بیشتری در بازار سلیمانیه به فروش برسند و روابط بازرگانی محکمی ایجاد شود.

وی افزود: تلاش می‌کنیم که در آینده کارآفرینان و پیشه‌وران بیشتری از ترکیه به سلیمانیه بروند و در نمایشگاه بین‌المللی آنجا مشارکت کنند.

روز چهارشنبه ۱۵ اکتبر، فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه، اعلام کرد که آسمان ترکیه به روی پروازهای آن فرودگاه بازگشایی شده است.

ب.ن