نواف کلیچ: ازسرگیری پروازها از فرودگاه سلیمانیه به ترکیه فعالیت بازرگانی دو طرفه را افزایش خواهد داد
اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس جمعیت صنعتگران و بازرگانان بینالمللی در شمال کوردستان و ترکیه، میگوید که ازسرگیری پروازها از فرودگاه بینالمللی سلیمانیه به آن کشور، فعالیت بازرگانی بین ترکیه و استان سلیمانیه را افزایش میدهد.
امروز دوشنبه ۲۷ اکتبر، نواف کلیچ، رئیس جمعیت صنعتگران و بازرگانان بینالمللی در شمال کوردستان و ترکیه، به کوردستان۲۴ گفت: ازسرگیری پروازها از فرودگاه سلیمانیه به ترکیه، تاثیرات مطلوبی خواهد داشت و فعالیت بازرگانی دو طرفه را افزایش خواهد داد. ما میخواهیم کالاها و تولیدات ترکیه به میزان بیشتری در بازار سلیمانیه به فروش برسند و روابط بازرگانی محکمی ایجاد شود.
وی افزود: تلاش میکنیم که در آینده کارآفرینان و پیشهوران بیشتری از ترکیه به سلیمانیه بروند و در نمایشگاه بینالمللی آنجا مشارکت کنند.
روز چهارشنبه ۱۵ اکتبر، فرودگاه بینالمللی سلیمانیه، اعلام کرد که آسمان ترکیه به روی پروازهای آن فرودگاه بازگشایی شده است.
ب.ن