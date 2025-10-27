3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، با بیان اینکه کوه‌ها شاهد مبارزات و فداکاری‌های پارت دموکرات کوردستان هستند، تاکید کرد که کابینه‌های متوالی دولت اقلیم کوردستان به رهبری پارت دموکرات، ستون رفاه کوردستان را بنیان نهاده‌اند.

مسرور بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، امروز دوشنبه، ۲۷ اکتبر، در یک کارزار انتخاباتی در حوزه اداری مستقل سوران، که توسط پارت دموکرات با لیست شماره ۲۷۵ برای انتخابات مجلس نمایندگان عراق برگزار شد، برای رای‌دهندگان سخنرانی کرد.

او با اشاره به اینکه به سمت یک انتخابات سرنوشت‌ساز پیش می‌روند و این انتخابات را به همان اندازه سایر انتخابات، مهم توصیف کرد، گفت:«این بار باید برای دفاع از دستاوردهای خود به مجلس عراق برویم. مخالفان قبلا تصمیم گرفته بودند که ما را متوقف کنند. ما گفتیم که آنها نمی‌توانند ما را متوقف کنند و اکنون هم می‌گوییم آنها نمی‌توانند ما را متوقف کنند.»

مسرور بارزانی با تاکید بر سابقه طولانی فداکاری پارت دموکرات کوردستان، گفت:«برای محافظت از رفاه خود، برای حفظ قانون اساسی به همان شکلی که هست و برای جلوگیری از نقض حقوق اساسی ما توسط دشمنان این مردم، همه ما باید به طور فعال در این انتخابات شرکت کنیم و قدرت پارت دموکرات کوردستان را به تمام جهان نشان دهیم.»

بارزانی اعلام کرد طرح روشنایی، که خدمات برق ۲۴ ساعته را به سراسر اقلیم کوردستان ارایه می‌کند، از پنجشنبه ۳۰ اکتبر در سوران نیز اجرا خواهد شد. وی افزود:«ما قصد داریم سال آینده برق ۲۴ ساعته را به سراسر کوردستان ارائه دهیم. این مشکلی بوده است که عراق ۳۰ سال از آن رنج می‌برد، اکنون ما این مشکل را حل کردیم.»

همچنین اظهار داشت که طرح‌‌های «حساب بانکی من، روشنایی و دیجیتالی کردن تراکنش‌ها» همه برای خدمت به مردم و بهبود شرایط زندگی اجرا شده‌اند. او گفت:«هیچ حزبی بدون پارت دموکرات کوردستان برای این مردم دستاوردی نداشته است. البته، پارت دموکرات کوردستان هیچ رقیبی در کوردستان ندارد و قوی‌ترین حزب سیاسی آن است. ما می‌خواهیم این قدرت را به بغداد منتقل کنیم و از حقوق اساسی مردم کوردستان و همه عراقی‌ها دفاع کنیم. کوه‌های این منطقه و کوردستان شاهد مبارزات و فداکاری‌های پارت دموکرات کوردستان و پیشمرگها هستند.»

مسرور بارزانی خطاب به رای‌دهندگان گفت:«پارت دموکرات کوردستان برنامه‌ای برای آینده‌ای بهتر و کوردستانی مرفه‌تر دارد، بنابراین ما به رای و اعتماد شما نیاز داریم. شما باید در کنار پارت دموکرات کوردستان بایستید تا بتواند همه دشمنان کوردستان را کنار بزند و کوردستان را به سوی آینده‌ای روشن‌تر هدایت کند.»

او تاکید کرد:«کابینه‌های متوالی دولت اقلیم کوردستان به رهبری پارت دموکرات کوردستان، ستون رفاه کوردستان را بنیان نهاده‌اند. ما آنچه را که انجام می‌دهیم وظیفه خود می‌دانیم و به خدمت به شما افتخار می‌کنیم.»

قرار است انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق در ۱۱ نوامبر برگزار شود.

طبق آمار کمیسیون عالی انتخابات، ۲۱,۴۰۴,۲۹۱ شهروند در سراسر عراق واجد شرایط رای دادن هستند.

در انتخابات امسال، ۳۸ حزب سیاسی، ۳۱ ائتلاف و ۷۵ لیست انفرادی شرکت خواهند کرد و در مجموع ۷۷۶۸ نامزد - ۵۵۲۰ مرد و ۲۲۴۸ زن - برای کسب کرسی‌های مجلس نمایندگان عراق رقابت خواهند کرد.

ب.ن