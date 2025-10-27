حزب اصلاحات ترکمان عنوان متحدی واقعی برای پارت دموکرات کوردستان، رسماً از لیست این حزب با شماره‌ی ۲۷۵ در انتخابات پارلمانی عراق حمایت می‌کند

40 دقیقه پیش

معاون رئیس حزب اصلاحات ترکمان اعلام کرد که حزب متبوعش به عنوان متحدی راهبردی برای پارت دموکرات کوردستان، رسماً از لیست این حزب در انتخابات پارلمانی عراق حمایت می‌کند و در مقابل، خواستار یک پست وزارتی خدماتی در کابینه‌ی آینده‌ی دولت اقلیم کوردستان شده است.

مونا قهوه‌چی، معاون رئیس حزب اصلاحات ترکمان، اعلام کرد که حزب متبوعش به عنوان متحدی واقعی برای پارت دموکرات کوردستان، رسماً از لیست این حزب با شماره‌ی ۲۷۵ در انتخابات پارلمانی عراق حمایت می‌کند. او همچنین فاش ساخت که در مقابل این حمایت، خواستار دریافت یک پست وزارتی خدماتی در کابینه‌ی آینده‌ی دولت اقلیم کوردستان شده‌اند.

قهوه‌چی روز دوشنبه، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۵ آبان ۱۴۰۴)، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت که حزب اصلاحات ترکمان از نخستین روز تأسیس خود در سال ۲۰۰۵ میلادی تاکنون، همواره متحدی واقعی برای پارت دموکرات کوردستان بوده و بر این موضع خود پابرجا خواهد ماند.

معاون رئیس حزب اصلاحات ترکمان افزود که حزبش به صورت مستقل در انتخابات پارلمانی عراق شرکت نکرده، بلکه در مراسمی عمومی که به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اسلام برگزار شده بود، رسماً کارزار حمایت از لیست ۲۷۵ پارت دموکرات کوردستان را آغاز کرده است.

او در خصوص دلیل این تصمیم گفت: «ما از لیستی حمایت می‌کنیم که با پروژه‌ها و گام‌های عملی به خواسته‌های مردم کوردستان پاسخ می‌دهد؛ لیستی که همواره در انتخابات موفق بوده و برای کوردستانی آرام و آباد تلاش کرده است.»

مونا قهوه‌چی در پاسخ به این پرسش که آیا در ازای این حمایت، خواستار پستی شده‌اند، اظهار داشت: «ما رسماً از پارت دموکرات کوردستان درخواست کرده‌ایم و به ما وعده داده شده است که بر اساس سهم‌خواهی انتخاباتی، در کابینه‌ی آینده‌ی دولت اقلیم کوردستان یک پست وزارتی خدماتی به ما تعلق گیرد و آن‌ها نیز قول داده‌اند که این درخواست را عملی کنند.»

مونا قهوه‌چی تأکید کرد که حمایت حزبش از پارت دموکرات کوردستان بر پایه‌ی باور و اعتماد به پرزیدنت مسعود بارزانی و سیاست‌های این حزب است، نه صرفاً برای کسب یک پست. او در این باره افزود: «ما اطمینان داریم که حقوق اقلیت‌ها و مؤلفه‌ها از سوی بارزانی حفظ خواهد شد.»