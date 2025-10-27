بیانیه دفتر تشکیلات پارت دموکرات کوردستان در کرکوک – گرمیان

56 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – دفتر تشکیلات پارت دموکرات کوردستان در کرکوک – گرمیان، در واکنش به اظهارات برخی طرف‌های سیاسی در خصوص سخنان مسرور بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات، بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن لقمان حسین، سخنگوی آن دفتر اعلام کرد که به طور کامل از سخنان ایشان حمایت‌ می‌کنند.

متن بیانیه:

در خصوص برخی واکنش‌های طرف‌های سیاسی به سخنان جناب (کاک مسرور بارزانی) معاون رهبر حزب ما:

１- ما در دفتر تشکیلات استان کرکوک – گرمیان، به طور کامل از سخنان ارزشمند ایشان حمایت می‌کنیم. سخنان ایشان در خصوص کرکوک یک موضوع انتخاباتی نیست، بلکه بیان کننده سیاست پارت دموکرات برای کرکوک است و اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق تنها راه‌حل است و برای اجرای آن ایشان تاکید کردند که باید قانون اساسی همانگونه که هست اجرا شود.

２- ما از ایشان حمایت می‌کنیم که خواستار اعتماد مردم کرکوک به پارت دموکرات کوردستان و رای دادن به لیست ۲۷۵ شد تا تجربه موفقیت‌آمیز حکمرانی به کرکوک منتقل شود و کرکوک را به شهر آبادانی و خدمات و همزیستی مسالمت‌آمیز همه جوامع تبدیل کنیم.

３- کرکوک اشغال شده است؟

ما هم این سئوال را از مردم کرکوک می‌پرسیم؛ آیا کرکوک به پادگان تبدیل نشده است و همه اختیارات در دست نظامیان نیست؟ به طور روزانه و پیش چشم همه با هامر نظامی و حمایت ارتش به کشاورزان کورد در سرگران، دوبز، داقوق، توپزاوه و منطقه‌ کاکه‌ای، ظلم و ستم و تعدی می‌شود.

４-پارت دموکرات کوردستان بزرگترین حزب کوردستانی در عراق است، ۷۹ سال سابقه دارد و در عراق و کوردستان به آن اجازه داده شده است که فعالیت سیاسی خود را انجام دهد و اُرگان‌های ما در کرکوک وجود داشته‌اند و پس از بازگشایی مقرهای ما در حال حاضر بخشی از آن مقرها هنوز در اشغال هستند و رفقای ما در خانه‌ اجاره‌ای به فعالیت حزبی خود می‌پردازند.

ب.ن