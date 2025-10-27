8 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) –رئیس اقلیم کوردستان در حکم اقلیمی دهستان برده‌قارمان را به بخش ارتقا داد.

بر پایه بیانیه ریاست اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه ۲۷ اکتبر، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان با صدور یک حکم اقلیمی، دهستان برده‌قارمان در استان سلیمانیه از توابع شهر بازیان را به بخش ارتقا داد.

ریاست اقلیم کوردستان در بیانیه تاکید کرده است که حکم ارتقای برده‌قارمان به بخش، از امروز لازم‌الاجرا است و به بهترین نحو به خواسته‌ها و انتظارات شهروندان آن بخش و روستاهای اطراف، پاسخگو خواهد بود. همچنین به پیشبرد خدمات عمومی و امور اداری آن منطقه کمک خواهند کرد.

ب.ن