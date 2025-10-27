دستگیری یک مقام ارشد نظامی دوران بشار اسد در سوریه
وزارت کشور سوریه از بازداشت یک مقام ارشد نظامی پیشین این کشور خبر داد که در دوران حکومت بشار اسد، دادستان کل نظامی بوده است
وزارت کشور سوریه از دستگیری یک مقام ارشد نظامی دوران بشار اسد خبر داد. این فرد پیشتر در سمت دادستان کل نظامی خدمت کرده و متهم به ارتکاب نقضهای جدی حقوق بشر است.
بر اساس بیانیهی وزارت کشور سوریه، نیروهای امنیتی در استان لاذقیه، پس از نظارت دقیق، "نایف صالح دیرغامی" را بازداشت کردهاند. دیرغامی که پیشتر سمت دادستان کل نظامی را بر عهده داشته، متهم است که در دوران رژیم پیشین، نقضهای خطرناکی را علیه شهروندان غیرنظامی مرتکب شده است.
در این بیانیه آمده است که در آن زمان، دادگاههای نظامی و صحرایی تحت اختیار او بودهاند. در حال حاضر، نامبرده برای تحقیقات و اتخاذ اقدامات قانونی لازم، به مراجع ذیربط ارجاع داده شده است.
در همین راستا، وزارت کشور همچنین از دستگیری "اکرم سلوم عبدالله" خبر داد. وی مناصب عالی متعددی را بر عهده داشته که مهمترین آنها فرماندهی پلیس نظامی بین سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ بوده است. او نیز متهم به دست داشتن در ارتکاب نقضهای شدید علیه بازداشتشدگان در زندان صیدنایا است.