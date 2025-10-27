2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها به رهبری کوردها در ترکیه، امروز دوشنبه ۲۷ اکتبر، اعلام کرد که خروج شبه‌نظامیان حزب کارگران کوردستان از خاک ترکیه، مرحله اول «حیاتی» یک روند صلح تاریخی را تکمیل می‌کند و از دولت خواست تا به سرعت اصلاحات قانونی را برای تضمین یک توافق پایدار تصویب کند.

خروج حزب کارگران کوردستان – پ.ک.ک که چهار دهه با دولت درگیر بوده است، روز یکشنبه آغاز شد. این خروج پس از یک سال مذاکرات غیرمستقیم آغاز شد که با گفت‌وگوی آنکارا با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، انجام شد.

تونجر باکرهان، عضو ریاست مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها – دم‌پارتی، به خبرنگاران گفت:«مرحله اول روند [صلح] به پایان رسیده است.» او خروج شبه‌نظامیان را «مشخص‌ترین نشانه عزم [پ.ک.ک] در مسیر صلح» توصیف کرد.

دم‌پارتی خواستار اقدام سریع قانونگذاری شد.

با تکمیل مرحله اولِ متمرکز بر امنیت، دم‌پارتی اکنون دولت را برای آغاز کار سیاسی پیچیده مرحله دوم تحت فشار قرار می‌دهد. باکرهان از پارلمان خواست تا این روند را توسعه دهد و اظهار داشت که "باید تمهیدات قانونی لازم برای دوره گذار فراهم شود."

او اظهار داشت:"اینها نه تنها تمهیدات فنی خواهند بود، بلکه بلوک‌های سازنده صلح نیز خواهند بود." و افزود:"راه حل مسئله کوردها به معنای دموکراتیزه کردن ترکیه است."

تولای حاتم اوغلاری، دیگر عضو ریاست مشترک این حزب، بر لزوم تسریع در روند تاکید کرد و اظهار داشت:"در این مرحله جدید از روند، برداشتن گام‌های سیاسی و قانونی سریع بسیار مهم است."

تایید دولت کلید گام‌های بعدی

دولت ترکیه یک کمیسیون پارلمانی به ریاست نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان، برای تهیه چارچوب قانونی برای روند صلح تشکیل داده است. کورتولموش تایید کرد که پس از تایید خروج توسط سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ترکیه، دوره "اصلاحات قانونی" آغاز خواهد شد.

دم‌پارتی که نقش محوری در تسهیل مذاکرات داشته است، همچنان در حال حفظ تعامل در سطوح بالا با دولت است. این حزب تایید کرد که روز پنجشنبه هیئتی را برای دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور، اعزام خواهد کرد، زیرا هر دو طرف برای تحکیم این توافق شکننده تلاش می‌کنند.

ب.ن