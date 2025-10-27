۶ سال پس از آزادی، ویرانی و فقر همچنان در موصل پابرجاست
با گذشت شش سال از آزادسازی موصل از اشغال داعش، این شهر همچنان با مشکلات گستردهی اقتصادی، خدماتی و زیرساختی دست و پنجه نرم میکند
شش سال پس از آزادسازی موصل از اشغال گروه تروریستی داعش، این شهر همچنان چهرهای ویران به خود گرفته و ساکنان آن در شرایطی دشوار از نظر اقتصادی و خدماتی به سر میبرند. ویرانههای جنگ، خیابانهای پر از زباله و بیکاری گسترده، به نماد اصلی زندگی روزمرهی مردم این شهر تاریخی تبدیل شده است.
در محلههای موصل، صحنهی ساختمانهای فروریخته و خیابانهای مملو از زباله به وفور دیده میشود. بسیاری از مردم، از جمله سالمندان و کودکان، ناچارند برای تأمین معاش خود، در میان بقایای زبالهها به دنبال اقلام قابل استفاده بگردند. حاجی یونس، مردی ۷۰ ساله، یکی از این افراد است که به ناچار این کار را انجام میدهد. او در گفتوگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «۹ سال و ۲ ماه خدمت سربازی انجام دادهام، اما اکنون مجبورم برای تأمین معیشت خانوادهی خود به این کار روی بیاورم.»
نبود خدمات اولیهی شهری، بهویژه وضعیت نامناسب راهها، زندگی را برای رانندگان و شهروندان تلخ کرده است. خیابانها مملو از چاله، گل و لای است که تردد را دشوار ساخته است. سمیر محمد، یک راننده، در این باره میگوید: «هنوز باران نباریده و وضعیت خیابانهای ما اینگونه است. بارها با دشواری زیاد خودروهای خود را عبور میدهیم. دولت وعده میدهد، اما هیچ اقدامی نمیکند.»
جوانان و دانشآموزان نیز بخش بزرگی از این رنج را متحمل میشوند. صلاح جمیل، دانشآموزی از موصل، توضیح میدهد که چگونه به دلیل گلآلود بودن خیابانها، لباسهایشان کثیف میشود و با دشواری به مدرسه میرسند. سعدیه محمد، یکی از ساکنان شهر، با گلایه از دولت میگوید: «دولت مسئول وضعیتی است که ما در آن قرار داریم.»
فقر و بیکاری از مشکلات اصلی جوانان عراق و موصل به شمار میرود. رافد شکری، یک فعال جوان، خواستار سرمایهگذاری واقعی برای حمایت از اقتصاد شهر و ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان شد. او اشاره کرد: «لازم است همانند اقلیم کوردستان، در اینجا نیز سرمایهگذاری صورت گیرد تا فرصتهای شغلی برای جوانان فراهم شود.»
در بازار شهر، عبدالله میثاق، مردی سالخورده که ۱۰ نفر از اعضای خانوادهی خود را در جنگ با داعش از دست داده است، همچنان بیخانمان است و برای دریافت مستمری بازنشستگی خود، روزانه با بهانههای اداری مواجه میشود.
با وجود گذشت بیش از شش سال از آزادسازی موصل، ساکنان این شهر احساس میکنند که خود و شهرشان به فراموشی سپرده شدهاند و خواستار اقدامات عملی برای بازسازی شهر و بازگرداندن زندگی شایسته به آن هستند.