پنجمین کنفرانس بین‌المللی علمی با موضوع نسل‌کشی مردم کورد، با حضور پرزیدنت بارزانی در دهوک آغاز شد و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت

3 ساعت پیش

امروز سه‌شنبه، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۶ آبان ۱۴۰۴)، پنجمین کنفرانس علمی بین‌المللی با موضوع نسل‌کشی مردم کورد، با حضور بارزانی در شهر دهوک آغاز به کار کرد و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

این کنفرانس در دانشگاه دهوک و تحت عنوان «مستندسازی علمی جنایت‌های انفال و گورهای دسته‌جمعی، در مسیر به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی نسل‌کشی مردم کورد» برگزار می‌شود. این رویداد با راهنمایی و نظارت بارزانی سازماندهی شده است.

محورهای اصلی کنفرانس

محورهای اصلی این کنفرانس عبارتند از:

-انسان‌شناسی پزشکی قانونی

-به رسمیت شناختن پرونده‌ی نسل‌کشی ایزدی‌ها

-تحقیق درباره‌ی گورهای دسته‌جمعی

-نقش DNA و شناسایی ژنتیکی قربانیان

-ابعاد حقوقی جنایت نسل‌کشی

-پیامدهای سلاح‌های شیمیایی بر مردم کورد

-روش‌های مستندسازی نسل‌کشی

- پیامدهای روانی و اجتماعی نسل‌کشی و ترومای پس از انفال