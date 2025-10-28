آغاز پنجمین کنفرانس بینالمللی نسلکشی مردم کورد با حضور پرزیدنت بارزانی
پنجمین کنفرانس بینالمللی علمی با موضوع نسلکشی مردم کورد، با حضور پرزیدنت بارزانی در دهوک آغاز شد و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت
امروز سهشنبه، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۶ آبان ۱۴۰۴)، پنجمین کنفرانس علمی بینالمللی با موضوع نسلکشی مردم کورد، با حضور بارزانی در شهر دهوک آغاز به کار کرد و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.
این کنفرانس در دانشگاه دهوک و تحت عنوان «مستندسازی علمی جنایتهای انفال و گورهای دستهجمعی، در مسیر به رسمیت شناخته شدن بینالمللی نسلکشی مردم کورد» برگزار میشود. این رویداد با راهنمایی و نظارت بارزانی سازماندهی شده است.
محورهای اصلی کنفرانس
محورهای اصلی این کنفرانس عبارتند از:
-انسانشناسی پزشکی قانونی
-به رسمیت شناختن پروندهی نسلکشی ایزدیها
-تحقیق دربارهی گورهای دستهجمعی
-نقش DNA و شناسایی ژنتیکی قربانیان
-ابعاد حقوقی جنایت نسلکشی
-پیامدهای سلاحهای شیمیایی بر مردم کورد
-روشهای مستندسازی نسلکشی
- پیامدهای روانی و اجتماعی نسلکشی و ترومای پس از انفال