1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – آژانس فوریت‌های پزشکی ترکیه، اعلام کرد که اواخر روز دوشنبه ۲۷ اکتبر، زلزله‌ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر، غرب ترکیه را لرزاند و لرزش‌های آن در استانبول و سایر شهرها احساس شد.

آژانس AFAD اعلام کرد که این زلزله ساعت ۲۲:۴۸ به وقت محلی رخ داد و در منطقه توریستی ازمیر نیز احساس شد. هیچ گزارش فوری از تلفات جانی منتشر نشده است.

تصاویری از تخریب حداقل یک خانه و آسیب دیدن خانه‌های دیگر در اثر زلزله در شهر سیندرگی در دامنه تپه‌ها، توسط خبرگزاری خصوصی DHA منتشر شد.

علی یرلی کایا، وزیر کشور ترکیه، گفت:«پس از زلزله که در مناطق اطراف نیز احساس شد، AFAD و تمام تیم‌های آن، کار خود را در محل آغاز کرده‌اند.»

در ماه اوت، زلزله‌ای به همین بزرگی در سیندرگی جان یک نفر را گرفت و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت.

ترکیه بر گسل‌های زمین‌شناسی که قبلا باعث فاجعه در این کشور شده‌‌اند، قرار گرفته است.

در فوریه ۲۰۲۳ زلزله‌ای در جنوب غربی، حداقل جان ۵۳۰۰۰ نفر را گرفت و آنتاکیا، محل شهر باستانی انطاکیه را ویران کرد.

در آغاز ماه ژوئیه، زلزله‌ای به بزرگی ۵.۸ ریشتر در همان منطقه منجر به مرگ یک نفر و زخمی شدن ۶۹ نفر شد.

ای‌اف‌پی/ب.ن