رئیس ائتلاف السیاده، در پنجمین کنفرانس بین‌المللی نسل‌کشی ملت کورد در دهوک، اظهار داشت که ملت کورد با وجود رنج‌های فراوان، همواره ملتی بخشنده بوده است

30 دقیقه پیش

پنجمین کنفرانس‌ علمی بین‌المللی با موضوع نسل‌کشی ملت کورد، امروز سه‌شنبه، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۶ آبان ۱۴۰۴)، با حضور بارزانی در شهر دهوک آغاز به کار کرد و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

خمیس خنجر، رئیس ائتلاف السیاده، در سخنرانی‌ خود در این کنفرانس گفت: «تصاویر و ویدئوهایی که همراه با بارزانی دیدم، بسیار آزاردهنده بودند. احساس کردم که باید درس‌های زیادی از انفال بیاموزیم، از آن کشتار جمعی که علیه ملت کورد صورت گرفت.»

وی افزود: «آنچه آموخته‌ایم این است که انقلاب‌ها به آرمان‌ی برحق آزادی باور داشته‌اند و به سرکوب، کشتار و نسل‌کشی اعتقادی نداشته‌اند. ملت‌های زنده آن‌هایی هستند که بر تمام رنج‌ها غلبه می‌کنند و این همان کاری است که ملت کورد انجام داده است.»

خنجر تاکید کرد: «کشورها نباید به ظلم، سرکوب و تجاوز به ملت خود ادامه دهند. همان‌طور که گفته می‌شود، عدالت پایه‌ی حکومت است و کشورها با عدالت، بخشش و انصاف پایدار می‌مانند.»

او همچنین اظهار داشت: «آنچه اکنون از ملت کورد آموخته‌ام این است که این ملت‌ی بزرگ هرگز حس انتقام‌جویی نداشته، بلکه ملتی بخشنده بوده و رنج‌های بسیاری را در راه زندگی قربانی کرده است. خداوند این ملت را برکت دهد.»

خمیس خنجر در پایان سخنان خود گفت: «حدیثی از پیامبر (ص) وجود دارد که می‌فرماید: "إذا صلح الراعي صلحت الرعية" (اگر رهبر صالح باشد، مردم نیز صالح خواهند شد). این ویژگی در بارزانی وجود دارد و ان‌شاءالله همگان صالح خواهند شد.»