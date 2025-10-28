اسرائیل در پی تأخیر حماس در تحویل اجساد گروگانها، گزینههای جایگزین را بررسی میکند
پس از آغاز فاز اول طرح صلح رئیسجمهور ایالات متحده برای غزه، اسرائیل با چالشهای جدی در زمینهی تحویل اجساد گروگانهای کشتهشده مواجه شده است
در پی آغاز فاز اول طرح صلح رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، برای غزه که از ۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۸ مهر ۱۴۰۴) به اجرا درآمد، اسرائیل با چالشهای قابل توجهی در زمینهی تحویل اجساد گروگانهای کشتهشده روبرو است.
این طرح، که به عنوان یک توافق ۲۰ مادهای برای پایان دادن به بیش از دو سال درگیری شناخته میشود، شامل آتشبس فوری، آزادی گروگانها و عقبنشینی محدود نیروهای اسرائیلی از بخشهایی از غزه بود. بر اساس این توافق، حماس موظف به تحویل ۴۸ گروگان اسرائیلی – شامل ۲۰ نفر زنده و ۲۸ جسد – ظرف ۷۲ ساعت بود، اما تاکنون تنها ۲۰ گروگان زنده و بقایای ۱۶ جسد تحویل داده شده است. این تأخیرها، که اسرائیل آن را «وقتکشی» از سوی حماس توصیف میکند، منجر به بررسی گزینههای جایگزین از سوی تلآویو شده است.
پیشینهی درگیری و طرح صلح ترامپ
جنگ غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شد، زمانی که حماس در حملهای غافلگیرکننده بیش از ۲۵۳ نفر را به گروگان گرفت و بیش از ۱۲۰۰ اسرائیلی را کشت. در پاسخ، اسرائیل عملیات نظامی گستردهای را آغاز کرد که منجر به کشته شدن بیش از ۶۸ هزار فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۷۰ هزار نفر شد. این درگیریها غزه را به ویرانهای تبدیل کرد و آوارهای گسترده، جستجو برای اجساد را پیچیده ساخته است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، که پس از پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴ دوباره به این مقام رسید، در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) طرح صلح خود را رونمایی کرد و به حماس اولتیماتوم داد تا تا ۵ اکتبر (۱۳ مهر) آن را بپذیرد یا با «جهنم تمامعیار» روبرو شود. توافق نهایی در ۹ اکتبر (۱۸ مهر) در شرمالشیخ مصر امضا شد و شامل تشکیل کمیتهای تکنوکرات برای ادارهی غزه، نیروی امنیتی تحت رهبری کشورهای عربی و بازسازی منطقه بود. در ازای آزادی گروگانها، اسرائیل بیش از ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی – شامل ۲۵۰ نفر با محکومیتهای سنگین – را آزاد کرد.
تحولات اخیر در روند تحویل اجساد
دفتر نخستوزیر بنیامین نتانیاهو در ۲۷ اکتبر (۵ آبان) اعلام کرد که بقایای یک جسد دیگر از طریق کمیته بینالمللی صلیب سرخ تحویل گرفته شده است. با این حال، بررسیها نشان داد که این جسد با هیچیک از گروگانهای شناختهشده مطابقت ندارد و ممکن است متعلق به فردی باشد که قبلاً دفن شده بود. این موضوع خشم مقامات اسرائیلی را برانگیخت و آنها حماس را به آگاهی از محل حداقل ۸ جسد دیگر متهم میکنند. حماس در پاسخ، بر چالشهای جستجو در میان آوارها تأکید کرده و گفته است که بسیاری از نگهبانان گروگانها در درگیریها کشته شدهاند. تا کنون، اجساد شناساییشده شامل افراد مسنی مانند آریه زالمانوویچ ۸۵ ساله و سرباز تامیر آدار بوده است.
تسهیل جستجو و «خط زرد»
برای تسهیل جستجو، اسرائیل در ۲۶ اکتبر (۴ آبان) به یک تیم فنی مصری اجازه ورود به غزه را داد تا با همکاری صلیب سرخ و استفاده از تجهیزات سنگین مانند بولدوزرها، در مناطق پشت «خط زرد» – جایی که نیروهای اسرائیلی بر اساس طرح ترامپ عقبنشینی کردهاند – کاوش کنند. این خط، مرز عقبنشینی اولیهی اسرائیل را مشخص میکند و برخی اجساد ممکن است در آنجا مدفون باشند.